南澳洲擴大即棄塑膠禁令 日本壽司「魚仔豉油」樽被禁成全球首例
撰文：洪怡霖
出版：更新：
澳洲南澳洲省（South Australia ）周一（9月1日）起擴大即棄塑膠禁令，當中包括不再允許派發或售賣日本壽司店常見的「魚仔豉油」，這是全球第一個這樣做的地方。「魚仔豉油」是指裝有醬油（豉油）的魚仔形狀塑膠樽，由大阪市朝日創業株式會社創辦人渡辺輝夫所創造。
在過去數十年以來，「魚仔豉油」對全球的外賣壽司店來說都再正常不過，但它的時代可能即將結束。隨9月到來，南澳洲成為全球首個禁止這種容器的地區。
根據南澳洲新法律，只有容量少於30毫升且帶有蓋子、塞子等的容器會被禁止。南澳洲環境部長兼副州長克洛斯（Susan Close）表示，「魚仔豉油」在壽司及外賣文化中的使用率「無可否認地高」，而每個「魚仔豉油」使用時間僅幾秒鐘，但「它們體積小，容易被丟棄、吹走或沖入下水道，成為海灘和街道垃圾的常見組成部份」。
克洛斯稱：「它們是一種『便利包裝』物品，可以用大容量或可再填充的調味品解決方案或更易管理的替代品取代，這意味着它們的淘汰直接減少進入廢物流的即棄塑膠數量」。
澳洲阿德萊德大學（University of Adelaide）海洋生態學家Nina Wootton表示，與其他塑膠相比，「魚仔豉油」更具破壞性，因為它們可能被海洋生物誤認為是食物。
