《全球塑膠公約》第六次會議陷僵局 減塑條例遭刪惹多國反對
撰文：官祿倡
出版：更新：
來自184國家的代表在聯合國召集下，8月5日起在瑞士日內瓦就全球塑膠公約（Global Plastics Treaty）進行談判，會議原定14日結束。不過臨近尾聲，產油國科威特、伊朗等組成的「志同道合聯盟」以及歐盟、加拿大、太平洋島國為等國均反對草案，要求重提版本，會議陷入僵局。
綜合外媒報道，會議主席Luis Vayas Valdivieso在13日、即會議閉幕前一天，提交一份新草案，不過其中未包含任何對塑膠生產的限制條例，引發與會多國代表反對。
持減塑立場的「雄心壯志聯盟」指，草案中條例沒有包括塑膠生產上限、亦未納入塑膠產品化學物質規範，稱草案是「不可接受」且「缺乏雄心」；而「志同道合聯盟（Like Minded Group）」希望條例專注於廢棄物品管理和回收等措施，沙特阿拉伯作為其中一員，指新草案越過紅線，應明確條約的範圍。
《全球塑膠公約》在過去兩年半歷經五輪談判但未果，最近一次是在去年12月於韓國釜山舉行的第五輪談判最終亦破裂。
