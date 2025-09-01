印尼示威｜普拉博沃：抗議者為叛國者與恐怖分子　至今已釀8死

印尼因經濟困境引發的抗議活動升級為針對員警部隊的暴力衝突，首席經濟部長艾爾朗加（Airlangga Hartarto）9月1日表示，抗議活動中已有8人死亡；當局今將加強了安保措施。印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）周日譴責，部份抗議行為已經「已接近叛國與恐怖主義」。不過，他同時宣佈了一些讓步，如已同意撤銷部分議員津貼政策，及暫停海外公務出行。



周日，日惹（Yogyakarta）當局證實，一名21歲大學生在與防暴警察與投擲石塊的示威民眾衝突中身亡，使得全國累計死亡人數持續上升。

據法新社報導，印尼全國多個地點計畫周一舉行更多學生集會和抗議活動，警方在首都雅加達各處設置了檢查站。因應當局的措施，多個印尼學生和民間團體同日取消了在雅加達舉行的抗議活動。其中，印尼婦女聯盟表示，已推遲原定在議會舉行的抗議活動，以避免當局採取任何鎮壓措施。

印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）8月31日譴責，部份抗議行為已經「已接近叛國與恐怖主義」。(Reuters)

周日，普拉博沃表示各政黨已同意削減議員的福利，以平息抗議活動，並命令軍方和警方對暴徒和搶劫者採取行動，此前，一些政黨成員的住宅和政府大樓遭到洗劫或縱火。

+ 1

普拉博沃其後的電視聲明中重申，政府尊重民眾的言論自由，也會維護民眾舉行和平集會的權利，惟絕對不容忍破壞公物和劫掠財產等無政府主義暴力行為。他指，示威活動已開始出現不法行為，幾乎足以構成顛覆罪，如同「恐怖主義」。他已指示軍警對破壞公共設施和劫掠私有財產的行為，依法採取最嚴厲的行動。