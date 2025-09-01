印尼示威｜連日示威何以瞬間「被點燃」　一切皆是普拉博沃的錯？

印尼因經濟困境引發的抗議活動升級為針對員警部隊的暴力衝突，截至9月1日上午，抗議活動已造成8人死亡；當局將加強了安保措施。總統普拉博沃（Prabowo Subianto）周日譴責，部份抗議行為已經「已接近叛國與恐怖主義」。不過，他同時宣佈了一些讓步，如已同意撤銷部分議員津貼政策，及暫停海外公務出行。



抗議者的不滿源自什麼？

這場騷亂其實是數個月以來，印尼經濟和政治困境的最終結果；當地近期的稅收和通脹問題已使得許多人的生活難以為繼。

早前有報告稱，印尼580名議員除了薪水外，每月還領取5,000萬印尼盾（約2.34萬港元）的住屋補貼。這項去年推出的補貼，幾乎是雅加達最低工資的10倍，更是全國貧困地區最低月薪的近20倍。

印度擁有逾2.8億人口，當地的警察和議員經常被指控腐敗。有組織示威的人士批評，這些議員是「腐敗的精英」，要求他們減薪；他們還要求按通脹情況調高最低工資，及停止大規模裁員。過去數年，大規模裁員現象席捲整個印尼，遍及從紡織、鞋類、酒店以至科創等各個行業。

外賣員之死引全國怒火？

這場示威於8月25日開始，是今年初以來，當地因經濟困境和國會議員房屋津貼爭議而引發的更大規模民間騷亂的一部分。示威活動原本主要集中在首都雅加達。

直至上月29日，抗議現場傳出年僅 21 歲的外賣員 Affan Kurniawan 遭警方裝甲車輾斃的消息。這導致抗議瞬間升級為全國性暴動。當地民眾其後衝擊警隊機動旅總部，讓雅加達多處陷入混亂。

在隨後的週末，騷亂蔓延至第二大城市泗水、峇里與望加錫（Makassar）等全國其他城市。望加錫一處地方議會大樓起火，造成 3 人死亡。在雅加達，多名政要宅邸遭攻擊，財長英卓華（Sri Mulyani Indrawati）的住所也被洗劫。短片平台抖音（TikTok）官方也宣布暫停在印尼的直播功能，防止助長暴力。

普拉博沃野心太大鑄成大錯？

普拉博沃在去年的競選中承諾，在5年內將經濟成長率提高到8%，並使印尼這個東南亞最大的經濟體成為吸引投資的地區。

有分析指，他的承諾過於雄心勃勃，而美國總統特朗普（Donald Trump）對美國貿易夥伴徵收的關稅也加劇了不確定性。印尼商品現時面臨美國19%的關稅，但華盛頓原則上已同意免除棕櫚油、可可和橡膠的關稅；而美國是印尼僅次於中國的第二大出口市場。

世界銀行估計，2025年至2027年間，印尼經濟平均成長率將為4.8%，遠低於普拉博沃承諾的水平。

之後會發生什麼事？

普拉博沃已呼籲對外賣員 Affan Kurniawan的死，進行「徹底透明的調查」。

普拉博沃當選後承諾將「民主地開展工作」，但也警告稱，如有必要，他將毫不猶豫地採取「果斷行動」。當地有反對派領袖擔心，這位前將軍可能會訴諸獨裁手段來繼續掌權。