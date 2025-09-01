上合峰會｜習近平普京莫迪三巨頭「微笑牽手」　密切互動成焦點

上海合作組織9月1 日上午在天津舉行成員國元首理事會25次會議，中國為今年度輪值主席國，與會的重要國家元首包括俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與印度總理莫迪（Narendra Modi）。在元首理事會召開前，出席的各國領導人先在場外合影留念，當時可以見到普京與莫迪上前與中國國家主席習近平交談，期間三人言談甚歡、面帶微笑；莫迪還同時牽着習近平和普京的手。合照結束後，三人再次湊在一起交談，能感受到他們互動十分密切。



習近平在會上表提出5大堅持，包括求同存異、互利共贏、開放包容、公平正義和務實高效。他強調，盡快啟用「應對安全威脅與挑戰綜合中心」、「上海合作組織開發銀行」，為成員國支撐安全與經濟。

國家主席習近平俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與印度總理莫迪（Narendra Modi）傾談期間，莫迪還同時牽着二人的手。(Reuters)

此次峰會的另一看點是，中國與印度關係的發展。莫迪此次親自訪華出席上合組織元首理事會，是他7年來首次訪問中國，象徵中印關係和緩。

2025年9月1日，中國國家主席習近平與多國領導人於上海合作組織期間進行合影。(Reuters)

周日，習近平會見莫迪時表示，中印是兩大東方文明古國，是世界上人口最多的兩個國家，也是全球南方重要成員，肩負造福兩國人民、促進發展中國家團結振興、推動人類社會進步的重要責任。作為睦鄰友好的朋友、相互成就的伙伴，實現「龍象共舞」，應當是兩國的正確選擇。