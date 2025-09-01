上合峰會｜習近平宣布對成員國三年增撥百億貸款　獎學金名額翻倍

中國國家主席習近平周一（1日）在天津主持上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議，期間發表重要講話，宣布中方將向成員會實施100個「小而美」民生項目，提供20億元人民幣無償援助，未來3年對銀行聯合成員新增發放100億元人民幣貸款，並在明年起將專項獎學金翻一倍。



習近平提到，上海合作組織成立24年以來，已成長為26國參與、在50多個領域開展合作、經濟總量接近30兆美元的世界最大區域組織，國際影響力和感召力日益增強。截至目前，中國對上合成員投資存量超過840億美元，與其他成員國年度雙邊貿易額突破5000億美元。

2025年9月1日，中國天津梅江會展中心，上海合作組織峰會，中國國家主席習近平、白俄羅斯總統盧卡申科、巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、塔吉克總統拉赫蒙、俄羅斯總統普京、哈薩克總統托卡耶夫、印度總理莫迪、吉爾吉斯總統扎帕羅夫和伊朗總統佩澤希齊揚合影。（Reuters）

由中方率先啟動的「一帶一路」倡議，一大批標題性工程和「小而美」民生計劃落地生根。中方跟上合國家累計貿易額突破2.3萬億美元的目標提前達成，成員國之間開通的國際公路運輸路線近1.4萬公里，開行中歐班列累計超過11萬列。

習近平接着指，中方計劃在有需要的成員國實施100個「小而美」民生計畫；今年年內向成員國提供20億元無償援助，未來3年對銀行聯合體成員行新增發放100億元人民幣貸款；從明年開始，在現有基礎上將上海合作組織專項獎學金名額翻一番，實施上海合作組織博士生創新培養計劃，共育學術科研卓越人才；未來5年，在成員國建設10所「魯班工坊」，提供1萬個人力資源研修培訓名額。