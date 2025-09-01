與普京熱情擁抱牽手　莫迪：印俄在艱難時刻一直肩並肩｜有片

上海合作組織成員國元首理事會周一（9月1日）於天津舉行，印度總理莫迪（Narendra Modi）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在會場內熱烈擁抱，期間更拖着手並肩而行，狀甚友好。印俄舉行兩邊會談後，莫迪表示，印俄在艱難時刻都肩並肩。



會議開始前，莫迪牽著普京的手走向主持峰會的中國國家主席習近平，三人帶著微笑交談。

莫迪隨後亦在X 發布了一張他和普京共乘俄羅斯領袖專用的Aurus裝甲豪華轎車的照片。

莫迪與普京在峰會期間舉行雙邊會談，普京表示：「俄羅斯和印度幾十年來一直保持著特殊關係，友好且相互信任。這是我們未來關係發展的基礎。」莫迪表示，「與普京總統進行了非常愉快的會談」，雙方討論了包括貿易、化肥、太空、安全和文化等領域的合作；莫迪又表示，歡迎普京近期為停止烏克蘭戰爭所做出的努力，稱印俄的「特殊和優先戰略夥伴關係，仍然是地區和全球穩定的重要支柱」。

美國於上周一(8月25日）宣布將對印度開徵25%的額外關稅，以報複印度增購俄羅斯石油，使印度出口美國的商品總稅率高達50%。美印關係在近幾個月因此急速惡化，莫迪卻在此際訪華高調與普京及習近平會面，莫迪上一次與習近平和普京會面是在2024年10月於俄羅斯舉行的金磚國家高峰會。俄羅斯大使館官員早前表示，莫斯科希望盡快與中國和印度舉行三邊會談。