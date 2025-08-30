以色列宣布加沙城為戰區　軍方：已終止人道停火及發動初步攻勢

以色列軍方8月29日宣布將加沙城（Gaza City）歸類為「戰區」，從當日早上10時起終止對當地每日10小時的人道停火。以軍同日表示，部隊已開始對加沙城發動初步攻勢。



半島電視台（Al Jazeera）29日報道，以軍發言人Avichay Adraee當日稍早表示，軍方根據局勢評估和政治層面指令，已把加沙城歸類為危險的「戰區」，而此前實施的人道停火將不再適用於加沙城。

在面對國際壓力下，以軍上月曾宣布對位於加沙地帶的馬瓦西（Al-Mawasi）、代爾拜萊赫（Deir al-Balah）和加沙城指定地區進行每日10小時的「局部戰術性軍事活動暫停」，以便向相關地區提供人道主義援助。

Avichay Adraee同日稍後在社交媒體X上傳影片，稱軍方對加沙城的「初始階段」攻勢已開始，部隊正在加沙城城郊展開行動。他強調，以色列將加強打擊力度，直到解救所有人質，並在軍事和政治上徹底瓦解巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）。

2025年8月28日，以色列軍方對加沙城（Gaza City）發動軍事行動後，當地某處發生爆炸，並升起濃煙。（Reuters）

以色列：尋獲2人質遺體

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）同日表示，以方已從加沙地帶找到2名人質的遺體。

以色列總理辦公室在社交媒體X表示，將人質帶回以色列的行動將持續進行，並寫道：「我們不會休息，也不會保持沉默，直到我們把所有人質，無論生死，都帶回家。」