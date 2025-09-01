烏克蘭前國會議長街頭遭槍殺　烏官員：疑俄羅斯涉案

烏克蘭前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）8月30日在西部城市利沃夫（Lviv）被槍殺後，疑犯迅速落網。烏克蘭官員周一（9月1日）表示，懷疑俄羅斯涉及這宗謀殺案。



國家警察總長 Ivan Vyhivskyi 表示，槍手假扮成送遞員，向帕魯比連開8槍。烏克蘭安全局發表的聲明中表示：「我們掌握的資訊表明，俄羅斯聯邦安全部門可能參與了這起謀殺案的組織。」

《今日俄羅斯》（RT）報道，事發於30日中午約12時，槍手在Sykhovsky區偽裝成外送員，靠近帕魯比並朝他連開8槍，之後把手槍放回袋中，並乘坐電單車逃離現場。

RT同時公布一段未經證實的閉路電視影片顯示，疑犯身穿黑衣、蒙面、身揹一個Glovo黃色外賣袋，尾隨帕魯比並突然靠近對方、從他身後開槍，兩人走到樹下，身影被樹遮住。

2019年5月22日，時任烏克蘭國會議長帕魯比在國會會議上發表講話。（Reuters）

帕魯比曾於2014年2月至8月期間出任烏克蘭國家安全及國防委員會（National Security and Defense Council of Ukraine）負責人，當時正值烏克蘭東部爆發衝突以及俄羅斯佔領克里米亞（Crimea）；他後來於2016年4月至2019年8月間擔任國會議長。