馮德萊恩：歐洲制定向烏克蘭派兵具體方案 特朗普保證美國參與
撰文：洪怡霖
出版：更新：
英媒周日（8月31日）引述歐盟委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐洲多國正就俄烏衝突結束後向烏克蘭派遣部隊制定具體方案，作為對烏安全保障的重要內容。
新華社引述英媒報道，馮德萊恩接受採訪時稱，由法國和英國主導的支持烏克蘭「志願聯盟」前幾天舉行國防部長會議，討論有關組建一支多國部隊的必要事項，並制定「相當具體的方案」。
報道引述3名知情外交官說，應法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）邀請，馮德萊恩和德國總理默茨（Friedrich Merz）、英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、北約秘書長呂特（Mark Rutte）等周四在巴黎繼續討論該議題。
馮德萊恩透露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向歐方保證，美國將充當這支部隊的「後盾」。
烏克蘭迎獨立日 歐盟再出資430億援助 卡尼訪基輔支持烏克蘭獨立日34週年 歐盟駐港辦主任：不能以武力改變國際邊界馮德萊恩晤澤連斯基 稱歐盟已準備繼續加強對俄施壓特朗普澤連斯基8.18會晤 歐盟北約德法意英芬蘭領袖將赴美參加