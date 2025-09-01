馮德萊恩：歐洲制定向烏克蘭派兵具體方案　特朗普保證美國參與

英媒周日（8月31日）引述歐盟委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐洲多國正就俄烏衝突結束後向烏克蘭派遣部隊制定具體方案，作為對烏安全保障的重要內容。

新華社引述英媒報道，馮德萊恩接受採訪時稱，由法國和英國主導的支持烏克蘭「志願聯盟」前幾天舉行國防部長會議，討論有關組建一支多國部隊的必要事項，並制定「相當具體的方案」。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2025年8月17日抵達比利時布魯塞爾，會見歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）（Reuters）

報道引述3名知情外交官說，應法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）邀請，馮德萊恩和德國總理默茨（Friedrich Merz）、英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、北約秘書長呂特（Mark Rutte）等周四在巴黎繼續討論該議題。

馮德萊恩透露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向歐方保證，美國將充當這支部隊的「後盾」。

