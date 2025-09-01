烏克蘭前議長遭「外賣員」槍殺　澤連斯基：疑犯已被捕

烏克蘭前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）在西部城市利沃夫（Lviv）被槍殺後，網上流傳相信是他被殺過程的影片。從片段可見，他被一名手持黃色外賣保溫箱的人尾隨，之後遭連開8槍遇害。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周一（9月1日）表示，疑犯已被逮捕。



澤連斯基周一在X稱：「疑犯已提供初步證詞。目前正在採取緊急調查行動，以查明這單謀殺案的所有情況。」

帕魯比遭槍殺過程

《今日俄羅斯》（RT）報道，事發於30日中午約12時，槍手在Sykhovsky區偽裝成外送員，靠近帕魯比並朝他連開8槍，之後把手槍放回袋中，並乘坐電單車逃離現場。

RT同時公布一段未經證實的閉路電視影片顯示，疑犯身穿黑衣、蒙面、身揹一個Glovo黃色外賣袋，尾隨帕魯比並突然靠近對方、從他身後開槍，兩人走到樹下，身影被樹遮住。

澤連斯基同日在社交媒體證實死訊，強調當局正全力緝兇。烏克蘭政府沒有表明這宗謀殺案是否與俄烏戰爭有直接關聯。

路透社30日報道，烏克蘭總檢察長辦公室稱，槍手當時向帕魯比連開數槍，導致後者當場死亡。當地警方稱，他們當日中午時分接獲有關槍擊案的通報，槍手犯案逃逸，當局已展開追捕行動。

2019年5月22日，時任烏克蘭國會議長帕魯比在國會會議上發表講話。（Reuters）

澤連斯基其後在社交媒體X發文，他已聽取案件的初步情況，並向帕魯比的家人表示慰問。

帕魯比曾於2014年2月至8月期間出任烏克蘭國家安全及國防委員會（National Security and Defense Council of Ukraine）負責人，當時正值烏克蘭東部爆發衝突以及俄羅斯佔領克里米亞（Crimea）；他後來於2016年4月至2019年8月間擔任國會議長。

2025年8月30日，烏克蘭西部城市Lviv，烏克蘭前國會議長Andriy Parubiy被槍殺後，一名警員在事發現場執勤。（Reuters）

截至目前為止，烏克蘭執法機構尚未披露有關槍手的身份或犯案動機。