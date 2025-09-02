特朗普：將向朱利亞尼頒授總統自由勳章　紐約史上最偉大市長

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月1日表示，他將向紐約前市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）頒發總統自由勳章（Presidential Medal of Freedom）。81歲的朱利亞尼日前剛在新罕布夏州（New Hampshire）因車禍入院。



圖為2024年9月11日，美國前總統特朗普（Donald Trump）出席9.11紀念活動，與紐約前市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）握手。（Getty Images）

路透社報道，總統自由勳章被視為是美國平民的最高榮譽，傳統上授予那些為美國繁榮、價值觀或安全，又或世界和平、公共或私人事業作出傑出貢獻的人士。

特朗普在社交平台發帖，宣布將授向朱利亞尼授勳的決定，並稱其為「紐約市史上最偉大市長，同時也是一位同樣偉大的美國愛國者」，至於頒授「具體時間和地點待定」。

圖為特朗普前私人律師兼前紐約市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）2023年9月在紐約出席911事件紀念活動（Reuters）

朱利安尼曾於1994年至2001年擔任紐約市長，並曾因9.11事件的出色應對而被譽為「美國市長」（America's Mayor）。他近年曾擔任特朗普的私人律師，並在2020年總統大選後，支持特朗普陣營試圖推翻敗選結果，但未能成功。

8月30日，他乘坐的汽車在新罕布夏州遭其他車從後高速追撞，導致他脊椎骨折，並有多處損傷。其發言人稱，朱利亞尼於事後「精神狀態良好，恢復得非常好」，強調車禍「並非有針對性的襲擊」。