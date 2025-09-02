俄烏戰爭｜特朗普擬晤普京和澤連斯基　貝森特：或進一步制裁俄方

美國總統特朗普（Donald Trump）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）8月15日在美國阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）討論結束俄烏戰爭後，基輔仍受莫斯科攻擊。特朗普8月29日表示，他將會和俄烏領導人舉行三邊會談，但「可能得讓他們先打架一陣子」。美國財長貝森特（Scott Bessent）則表示，針對俄羅斯進一步制裁的「所有選項都擺在桌上」，將在本週仔細考慮這些制裁。



美國《每日來電》（The Daily Caller）上周五訪問特朗普，他當時表示：「三邊會談肯定會發生，至於雙邊會談？我不清楚。」

紐約郵報分析指出，特朗普這番暗示普京想要取悅自己的言論，進一步透露他在阿拉斯加會談後對普京的最新評估。(Reuters)

特朗普把普京和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）比作「兩個打架的兒童」，強調三邊會談需要俄烏雙方共同商定：「有時候他們必須打一陣子，你才能讓他們停下來。但這種情況已經持續很久了。很多人因此喪生。」

莫斯科一直表示，不願與澤連斯基舉行雙邊會晤，並在最近幾週繼續攻擊烏克蘭。

2025年8月18日，澤連斯基訪美國白宮會晤特朗普（Reuters）

霍士新聞（Fox News）周一引述貝森特表示：「我認為所有選項都擺在桌面上。自從安克雷奇歷史性會晤、那通電話，以及歐洲領袖與澤倫斯基總統於隔周一造訪白宮以來，普京總統所做的，恰恰與他聲稱要採取的行動背道而馳。事實上，他以卑鄙、極其卑鄙的方式加劇了轟炸行動。」

他補充道：「因此我和特朗普總統考慮，所有的選項都在桌面上，並且我認為我們本週將仔細研究這些選項。」