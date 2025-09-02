歐洲多國領袖4日舉行會議　討論烏克蘭安全保障

由英法主導的「志願者聯盟」（coalition of willing）9月4日將在巴黎召開一場約30個國家參加的視像會議，討論在與俄羅斯達成和平協議後，各國為向烏克蘭提供安全支持所做的最新努力，同時譴責莫斯科不願進行談判。



2025年8月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）及歐洲領導人。（Reuters）

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）的辦公室1日發聲明表示，繼8月18日歐美在華府舉行的會議之後，各國元首和政府領袖將討論烏克蘭開展的安全保障工作，並評估俄羅斯持續拒絕和平的後果。

路透社引述外交官表示，4日的會晤將評估各軍方領袖最近的計劃，同時也向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）強調，自他8月與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面以來，推動普京與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）直接會談尚無任何進展。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州（Alaska）安克雷奇（Anchorage），美國總統特朗普（右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在美軍埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）舉行會面，就結束俄烏戰爭進行談判。（Reuters）

儘管大多數領袖將以視像形式參加4日的會議，澤連斯基當日仍會前往巴黎。目前尚不清楚美國是否參與，但外交消息表示，華府至少會在會後聽取報告。