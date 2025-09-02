擴大在美中國留學生至60萬人　特朗普：中國正付我們數億美元

特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月25日表示，將在未來2年向中國留學生發放60萬張學生簽證。儘管受到美國保守派的質疑，特朗普29日接受美媒採訪時辯解，強調中國「目前付給美國數億美元」。



美國保守派網站《每日通訊》（The Daily Caller）記者周五在白宮採訪特朗普，當被問及為何允許中國學生繼續在美國學習時，特朗普回答：「我認為這對一個國家來說非常侮辱。我和習近平主席關係很好。他們（一年）可能有30萬到35萬留學生（來美），兩年有60萬。這對我們的教育體系也有好處......中國現在付給我們很多錢，有數億美元。」

2025年5月29日，美國馬薩諸塞州，圖為哈佛大學內國際學生出席畢業儀式。（Getty）

他還指出，禁收中國留學生會對美國「沒那麼好」的大學造成衝擊，而哈佛（Harvard University）或哥倫比亞大學（Columbia University）等頂尖大學則不受影響：「我不想他們（一般大學）滅亡，而希望他們變得偉大，但我想要表現得公正。」