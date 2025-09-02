上合峰會三大不尋常：中國不只聚焦歐亞　更展望全球治理

9月1日，上海合作組織（簡稱上合）峰會在天津閉幕。這是又一次上合盛會的結束，卻是以三個不尋常的句點告終。

首先是成員國元首理事會共同發表的「關於第二次世界大戰勝利及聯合國成立80周年」的聯合聲明，各方在聲明中強調銘記歷史、反對歪曲二戰真相，譴責為納粹主義開脫的企圖；並表示，二戰勝利得益於各國人民的團結，如今各國同樣對後代肩負責任，必須竭盡全力防止戰爭災難重演，維護人類共同和平未來。聲明同時呼籲推動聯合國改革與多極國際秩序，讓後代免於戰爭災難。

顯然，這不僅切合俄羅斯長期呼籲的「校正二戰敘事」、因應中國即將舉行的九三大閱兵，也貫通了「多極化」與「全球南方」的相互共鳴。

接著是「天津宣言」。宣言不只重申以《聯合國憲章》為核心的國際秩序與多極化方向，呼籲推動聯合國改革、提高發展中國家代表性，反對集團對抗與單邊制裁，支持在歐亞大陸構建平等、不可分割的安全架構，也明確就加沙戰爭、以色列伊朗「12日戰爭」進行表態，並支持「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接、擴大本幣結算，推進上合組織開發銀行落地。

以上種種，搭配會上通過的《2026—2035年發展戰略》，呈現生機勃勃、向外輻射的上合戰略圖景。

再來是中國國家主席習近平主持「上海合作組織+」會議，並在會上提出全球治理倡議，強調共建更加公正合理的全球治理體系、攜手邁向人類命運共同體、推進高質量共建「一帶一路」，也提到弘揚正確二戰史觀、堅定維護二戰勝利成果，更表示中方將成立中國—上海合作組織能源、綠色產業、數字經濟三大合作平台。習近平更強調，面對加速演進的世界百年未有之大變局，上海合作組織要發揮引領作用，當好踐行全球治理倡議的表率。

整體來說，從圍繞二戰的聯合聲明、橫跨地緣與發展的天津宣言，到集二者之大成的全球治理倡議，這是這次上合峰會尾聲的三個不尋常，也是中國在東升西降與多極化的時代變局下，先聚焦歐亞、後展望全球的治理圖景。

2025年9月1日，中國天津梅江會展中心，上海合作組織峰會，中國國家主席習近平、白俄羅斯總統盧卡申科、巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、塔吉克總統拉赫蒙、俄羅斯總統普京、哈薩克總統托卡耶夫、印度總理莫迪、吉爾吉斯總統扎帕羅夫和伊朗總統佩澤希齊揚合影。（Reuters）

上合作為歐亞共同體

首先是以上合貫通歐亞。

一開始，上合只是中俄與中亞的對話機制：為解決中國與俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克的邊界問題，五國元首於1996年在上海舉行首次峰會，之後逐步形成五國會談機制。2001年6月，「上海五國」元首在舉行第6次會晤，烏茲別克正式加入，上合組織也正式成立。

成立之初，上合更多聚焦應對「三股勢力」：恐怖主義、民族分裂主義、宗教極端主義；但隨著情勢穩定，印度、巴基斯坦、伊朗、白羅斯（前稱白俄羅斯）等新成員加入，上合對中國的意義也與過往不同，過程自然也是經歷一段艱辛。

首先是俄羅斯的暗中扞格。蘇聯解體後，俄羅斯就擔憂在中亞的影響力流失，因此上合成立啟，莫斯科便同步推動集體安全條約組織、歐亞經濟聯盟發揮作用，試圖制衡中國在中亞日益增長的影響力，而這也必然削弱上合組織的影響力。

顯然，俄羅斯在上合內部的角色有所矛盾。一方面，莫斯科希望上合成為應對美國和西方的力量；但另一方面，莫斯科又排斥中國的參與、乃至領導潛力，問題是俄羅斯自身的有限能力，也不足以支撐上合的領導權。因此長期以來，俄羅斯都更聚焦集體安全條約組織、歐亞經濟聯盟。

而針對俄羅斯的暗中掣肘，中國則以謹慎行動給予安全感，重點就在於：雖然中國在經濟和政治上，都對中亞國家擁有影響力，但北京無意在中亞建造或租用軍事基地。這種姿態，無疑是中俄合作得以行穩致遠的關鍵，最終也讓上合得以生存發展。

圖為8月31日，普京訪問天津出席上海合作組織峰會，與習近平握手。（俄衛網）

當然，共同敵人的存在也是中俄攜手的重要原因。蘇聯解體後，美國一度在中亞擁有軍事基地，涉及政權顛覆的「顏色革命」也時有發生；再加上2014年克里米亞危機後，美俄關係持續摩擦，又因2022年的俄烏戰爭急遽惡化，已經失去西方的俄羅斯不能再失去東方，上合與中國在中亞的影響力當然也同步上升。

此外，中國也逐漸在過程中，有意識地把上合當成中美博弈下、聯繫歐亞各國的政治機制。例如2018年的印度與巴基斯坦加入，從一個角度來看，俄羅斯之所以積極推動這對地緣宿敵加入，或許是有意在上合內部埋下引信；但從另一個更宏觀的視角來看，印度加入本身，其實有助北京限制美國拉攏印度以制衡中國的努力，也符合中國擴大南亞影響力的期望。而2025年的峰會召開也證明，印巴衝突並沒有影響上合運行。

之後在2022年9月，伊朗正式加入上合，至此組織已經擴員到了中東。2024年7月，中國接任2024至2025年度上海合作組織輪值主席國，這是時隔7年中國再次擔任主席國。與此同時，上合組織成員國元首理事會第二十四次會議正式接收白俄羅斯為成員國，至此上合組織已有10個正式成員國、2個觀察員國、14個對話夥伴，2025年又在對話夥伴中新增了老撾。

顯然，與上合組織成立時相比，當今中國實力更加強大，美國在歐亞的領導地位則相對下降。在這個過程中，上合擴員就與「一帶一路」相鍵結，扮演中國的歐亞穩定器，以中俄合作為主軸、中亞穩定為基礎，從北京到莫斯科，從南亞到中東，形塑了一個非西方的歐亞共同體。

上合峰會：圖為2025年8月31日，俄羅斯總統普京乘機抵達天津。（新華社）

從歐亞遠眺全球

而從歐亞出發，中國也開始推展自己的全球治理圖景。

以這次習近平在「上海合作組織+」會議上提出全球治理倡議為例，其重點就是推動構建更加公正合理的全球治理體系，攜手邁向人類命運共同體，核心內容包括奉行主權平等、遵守國際法治、踐行多邊主義、宣導以人為本及注重行動導向五個面向。

而這一倡議本身，並不是憑空出現。在此之前，中國已經先後提出全球安全倡議、全球發展倡議、全球文明倡議；更重要的，是中國近十年來對全球南方的積極耕耘，而歐亞毫無疑問是起點。

首先，從2012年開始，中國就持續在「一帶一路」倡議的框架內，加強自己在全球南方國家的影響力，而這一倡議的總體框架，其實來自「走出去」的政策，投資、貸款、援助和基礎設施等項目，更為具體活動提供了鬆散外殼；接著，中國也開始運用上合組織等區域合作平台，試圖產生區域的政治影響力；最終，中國通過貿易談判、投資協議、基礎設施建設、資源開採和金融安排等，與各國建立了兼具政治與經濟影響力的外交互動。

而以歐亞為起點展望全球，中國模式之所以對全球南方有吸引力，關鍵就是經濟援助本身以及援助的模式。一來，因為發展中國家迫切需要經濟援助，更有意推動國家工業化，因此中國不論是「一帶一路」、開發銀行等項目，都確實契合各方需求；二來，中國沒有受到殖民歷史的包袱，這在一定程度上強化了中方所謂「不干涉」、「尊重主權」的話語可信度，且中方援助確實與西方相比，較不與政治議程、償債能力評估相掛勾，也因此受到發展中國家歡迎，被當成西方援助外的有力替代方案。

2025年9月1日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平在中國天津參加上海合作組織高峰會合影儀式。（Reuters）

此外，人文交流當然也是中國著力耕耘的場域。除了通過各種出版計畫輸出中國書籍、建立跨國翻譯與配音團隊大力推廣陸劇等影音產品外，中國也為各國的軍事、新聞和文化界精英提供全額資助的中國培訓之旅，以及為選定的學生提供獎學金。這也始終是「一帶一路」項目的一大重點，上合發跡的中亞也是重點區域。

時至今日，多數全球南方國家都加入了中國的區域合作機制，除了已擴員至中東、南亞的上合外，中非合作論壇涵蓋了54個非洲國家中的53個，中國-阿拉伯國家合作論壇涵蓋了22個阿拉伯國家中的21個，中國-拉美和加勒比國家共同體論壇包含除中國以外的33個成員。整體來看，超過一百個經濟發展中國家參與了這4個中國主導的區域合作平台，顯見過去10年的耕耘有成，對比當前美國的關稅戰、全球勒索，中國的角色尤其不同。

從清末天朝秩序崩潰以來，中國經歷內外大小戰爭，既要維持國家存續，也不斷探尋自己在全球政治體系的角色，中間經歷毛澤東提出三個世界理論、並一度在60年代與70年代輸出革命，也走過改革開放與積極融入國際體系，再到今日別開生面的全球治理架構：以「一帶一路」為經濟與合作基礎，上合等非西方組織為上層結構，中國如今的探尋道路，既有過去的歷史積累與重像，也開啟了史無前例的新征程。