當莫迪也來中國「圍爐」　特朗普急了...

「印度提出過將對美關稅削減為零，但已經晚了！」

當地時間9月1日，美國總統特朗普（Donald Trump, 又譯川普）在Truth Social平台發文炮轟印度，控訴印度在對美貿易問題上「完全單方面」，並從俄羅斯購買大量能源和軍事設備。截至目前，印度政府尚未就此表態作出回應。

《印度教徒報》、新德里電視台（NDTV）等印媒指出，近日，特朗普政府官員加大了對印度的公開施壓，但就在特朗普發出最新威脅之際，印度總理莫迪（Narenda Modi）剛剛結束中國之行。路透社稱，莫迪在特朗普的貿易壓力下公開表現出與中俄領導人的團結一致。

「在上合峰會期間，莫迪與中國領導人會晤並與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）討論了美國關稅威脅，」NDTV寫道，「幾個小時後，特朗普卻怒不可遏，加倍為對印度徵收50%的關稅進行辯護。」

中國天津上合峰會召開之際，美國總統特朗普9月1日發貼文，指印度提出將關稅降至零，「但為時已晚」。（Truth Social截圖）

「很少有人明白的是，我們與印度的業務很少，但他們與我們有大量的業務往來，」特朗普寫道，「換句話說，他們向我們出售大量商品，我們是他們最大的『客戶』，但我們向他們出售的很少。」

特朗普進一步控訴稱：「到目前為止，這種關係完全是單方面的，而且已經持續了幾十年。原因是，到目前為止，印度向我們收取了如此高的關稅，是所有國家中最多的，以至於我們的企業無法向印度銷售。這完全是一場片面的災難！」

他補充說：「此外，印度從俄羅斯購買大部分石油和軍事設備，卻很少從美國購買。」

特朗普強調道：「他們提出過將關稅削減為零，但時間已經晚了。他們幾年前就應該這樣做了。」

彭博社稱，目前尚不清楚印度何時提出該提議，也不清楚白宮是否計劃重啟與印度的貿易談判。由於非正常辦公時間，印度外交部未回應置評請求，白宮也未立即回應置評請求。美國貿易代表辦公室也未立即回應。

但《印度教徒報》提到，就在當天早些時候，美國駐印度大使館以樂觀的措辭描述了美印關係。大使館在社交媒體X平台發文稱，美印關係繼續「達到新的高度」，並援引美國國務卿魯比奧的話，稱讚民間關係對於實現兩國關係向前發展至關重要。

路透社稱，近年來，包括特朗普第一任期內，美印關係不斷加強，兩國都對中國日益增長的實力感到擔憂。但在印度無視特朗普要求、拒絕停止購買俄羅斯石油後，特朗普威脅要對印度徵收高達50%的關稅。引發外界對美印關係未來的質疑。

2025年2月13日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

就在美印關係急速滑坡之際，美媒援引消息稱，特朗普此前原本告知莫迪，他將於今年晚些時候前往印度參加美日印澳「四方安全對話」（QUAD）峰會，但如今，他已經決定不再在今年秋季訪印並參會。

彭博社表示，這些關稅令印度官員震驚，此前新德里和華盛頓進行了數月的貿易談判。印度是首批與特朗普政府開啟貿易談判的國家之一，但其在農業和乳製品等領域的高關稅和保護主義政策令美國談判代表感到沮喪。同時，特朗普對印度購買俄羅斯石油感到失望。

面對特朗普的貿易壓力，印度政府態度強硬。8月29日，印度工商部長戈亞爾（Piyush Goyal）在新德里的一個建築行業活動上表示，印度「既不會屈服，也永不會顯得軟弱」，而是會專注於開拓新市場。

2025年2月13日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，右）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在白宮會面時握手。（Reuters）

與此同時，特朗普政府官員加大對印度的公開施壓。日前，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）抨擊印度以折扣價購買莫斯科的石油，將其提煉後出售給歐洲和其他地區的買家。納瓦羅將印度稱為「克里姆林宮的洗衣店」，並抨擊印度精英「以犧牲印度人民的利益」來牟取暴利。

對於特朗普的最新威脅，印度媒體反應一致，紛紛將之與莫迪的中國之行聯繫在一起。

NDTV稱，特朗普的帖文是在上合組織峰會的友好場景之後發布的。中俄印三國領導人微笑着握手的場景被視為向美國發出的強烈訊息——上合組織將團結起來反對關稅。報道還提到，近來中印關係明顯回暖，莫迪此次中國之行是七年來首次訪華。

中國國家主席習近平8月31日在天津與來華參加上合峰會的印度總理莫迪（Narendra Modi）會晤。（Reuters）

路透社則稱，特朗普的言論正值莫迪在中國參加上海合作組織峰會之際。此次峰會彙集了20多個非西方國家的領導人，「受特朗普全球關稅攻勢的推動而獲得新的動力」。

據印度駐華大使館消息，莫迪於9月1日結束了對華訪問。在X平台上，莫迪發文感謝中方成功舉辦2025年上海合作組織峰會。

莫迪表示：「結束了對中國富有成效的訪問，我在這裏出席了上合組織峰會，並與多位世界領導人進行了交流。我還着重闡述了印度在關鍵全球議題上的立場。」