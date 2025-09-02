不止莫迪　為何一些外國領袖出席上合卻不參加北京閲兵？

2025年天津上合峰會已經結束，9月3日中國會在北京舉行盛大閲兵式以紀念抗日戰爭勝利80周年和世界反法西斯戰爭勝利80周年。參加天津上合峰會的外國領導人大多都會前往北京觀禮閲兵式。但也有一些領導人到天津參加上合後卻沒有前往北京。

他們是印度總理莫迪（Narendra Modi）、柬埔寨首相洪瑪奈（Hun Manet）、土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）、埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）、越南政府總理范明政。

參加完上合後不少領導人已經抵達北京。圖為烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）於9月1日晚間抵達北京。（新聞視頻截圖）

柬埔寨首相洪瑪奈是前首相洪森的兒子，他不參加中國閲兵式，是因為柬埔寨國王西哈莫尼將出席北京閲兵式，此前2015年柬埔寨方面就是由西哈莫尼出席的中國抗戰勝利70周年大閲兵。越南總理范明政沒有前往北京參加閲兵式，是因為越南另外派出了國家主席梁強出席北京閲兵式。

因此，柬埔寨首相洪瑪奈和越南總理范明政只參加天津上合峰會是因為兩國有對中國更禮遇的安排。

訪華之前，2025年8月29日，日本東京，印度總理莫迪（Narendra Modi）與日本首相石破茂舉行會談。（Reuters）

為什麼印度總理莫迪、土耳其總統埃爾多安、埃及總理馬德布利參加完天津上合後不前往北京觀禮閲兵？

莫迪七年來首次訪華出席天津上合峰會，是對中國的積極回應。而在訪華之前，莫迪8月29日至30日還到訪了日本。不出席中國的閲兵式，有顧忌日本感受的考量。在美國的關稅威逼下，印度需要中國、日本、俄羅斯等國的支持。去天津而不去北京，是印度的外交平衡策略。

土耳其和埃及都積極申請加入上合，目前是上合對話夥伴國，土耳其總統埃爾多安、埃及總理馬德布利能夠不遠萬里前往中國天津出席上合峰會，本身就不同尋常。

2025年8月31日下午，國家主席習近平在天津迎賓館會見來華出席2025年上海合作組織峰會的土耳其總統埃爾多安。（新華社）

但埃及歷史上是英國的殖民地，英國1922年宣佈埃及獨立後仍然控制埃及的國防和外交。直到1953年埃及才成立共和國宣告真正的獨立。因此二戰期間埃及的作為主要是協助英國抗擊德國和意大利，直到1945年埃及才對軸心國宣戰。從歷史的維度看，第二次世界大戰和埃及沒有特別的關係，埃及總理不赴北京觀禮閲兵式也是可以理解的。

土耳其在二戰中的表現並不光彩。二戰爆發後的1939年10月，土耳其和英國法國締結了軍事互助同盟。但是1940年6月法國投降後，土耳其又馬上宣佈中立。1941年春，德國佔領巴爾幹半島後，土耳其又迅速同納粹德國簽訂了友好協定。

土耳其在二戰時期一直利用有利的地理位置在英德等國之間左右逢源，攫取利益。直到1944年德國敗局已定時，土耳其才停止向德國出口鉻鐵礦，到了1945年2月才匆匆向德國宣戰。

2025年6月24日，在荷蘭海牙豪斯登堡宮（Huis ten Bosch Palace）舉行的北約峰會期間，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）和美國總統特朗普在荷蘭亞歷山大（Willem-Alexander，King of Netherlands）和王后馬克西瑪（Maxima）舉辦的晚宴前合影。（Reuters）

土耳其在二戰期間的表現實際上是令不少國家不齒的。土耳其總統埃爾多安不參加中國紀念二戰勝利的相關活動，也是為了避免尷尬丟臉。

更為重要的是，土耳其是北約成員國，2026年土耳其將主辦北約年會。中國閲兵的外賓名單缺少西方主要大國，而傳統友好國家雲集，這實際上是一場站隊遊戲，政治捧場的色彩非常濃厚。土耳其希望加入上合，但還不至於冒頭成為首個政治軍事上如此捧場中國的北約成員國領導人。