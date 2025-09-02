內塔尼亞胡堅拒接受停火協議　以色列內閣仍存分歧

《以色列時報》（The Times of Israel）報道，以色列安全內閣在9月1日舉行近6小時的內閣會議上，就佔領加沙城問題爆發分歧。以色列陸軍參謀長扎米爾（Eyal Zamir）反對佔領加沙城，認為佔領將危及以方士兵和人質的安危。然而，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）不接受推進人質交換，且拒絕就擬議的人質停火協議進行投票。



綜合外媒報道，在內閣會議期間，扎米爾表示以色列國防軍（IDF）已施加足夠壓力來促使人質被釋放，亦敦促安全內閣官員對人質停火協議進行討論和投票，但內塔尼亞胡卻稱該協議不在討論範圍內。根據該協議，一半活着的人質將獲釋，該協議還將為結束戰爭奠定基礎。

以色列國防軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）。（影片截圖）

扎米爾稱該協議是推進和平進程的途徑，而內塔尼亞胡則表示，他不會考慮僅釋放部分人質的協議，並聲稱美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向他施壓，要求他只接受一項承諾釋放所有人質的協議。

2025年4月7日，美國華盛頓，美國總統特朗普與以色列總理內塔尼亞胡在白宮會面後揮手致意。（Reuters）

內塔尼亞胡甚至斥責扎米爾在媒體簡報中警告以色列不要入侵並推動停火協議，稱這些言論「破壞了團結和士氣」。