印尼示威持續　人權組織：共有20人在示威期間失蹤

法新社報道，印尼人權組織失蹤者和暴力受害者委員會（KontraS）星期二（9月2日）發表聲明說，在印尼爆發示威抗議期間，根據提交給KontraS的公眾報告，截至9月1日共有23人失蹤。經過搜尋和核實，目前仍有20人未找到。



KontraS說，這20人分別在萬隆市、德博市（Depok）以及首都雅加達下屬的中雅加達、東雅加達和北雅加達失蹤，其中一宗失蹤事件發生在「未知地點」。

2025年8月29日，印尼示威者在東爪哇省首府泗水（Surabaya）抗議的情況，與大批警員對峙（Getty）

法新社稱印尼過去一周的示威抗議和暴力衝突造成至少六人死亡，美媒則說有至少八人死亡。

聯合國星期一呼籲對印尼安全部隊涉嫌過度使用武力的指控，展開徹底和透明的調查。

印尼示威者2025年8月29日在雅加達示威，有人舉起國旗，也有人舉起象徵這次示威的「海賊王」旗幟（左方）（Reuters）

聯合國人權事務高級專員辦事處發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）說：「我們正在密切關注印尼因全國範圍內對議員津貼和緊縮措施的不滿，以及安全部隊被指在抗議活動中使用不必要或不成比例的武力的一系列暴力事件。」

沙姆達薩尼強調通過對話解決公眾關切問題的重要性。

KontraS由已故印尼人權和反貪腐活動家穆尼爾（Munir Said Thalib）創立。

本文獲《聯合早報》授權轉載

