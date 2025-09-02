鱷王達里奧警告：特朗普正將美國推向1930年代強權治理模式

罕見警告！橋水基金（Bridgewater）創始人達里奧（Ray Dalio）稱，特朗普（Donald Trump，又譯川普）正將美國推向1930年代的治理模式，而整個華爾街卻因為害怕批評後遭報復而保持沉默。



9月2日，據報道，對沖基金億萬富翁達里奧表示，當前政治和社會形勢與1930-40年代全球局勢相似，而華爾街投資者因擔心遭到報復而對總統政策保持沉默。

達里奧表示，特朗普對私營部門的國家干預，包括獲得英特爾10%股份的決定，體現出「強勢專制領導力」的特徵。他警告稱，這種做法與1930-40年代全球出現的政治模式類似，源於「控制金融和經濟局勢的渴望」。

2025年4月29日，大型科技企業英特爾（Intel）行政總裁陳立武（Lip-Bu Tan）在美國加州舉行的公司年度製造技術大會上發表演說。（Reuters）

這位資深投資者還警告美聯儲獨立性面臨威脅。達里奧表示，政治化的央行將「削弱人們對美聯儲捍衛貨幣價值的信心」，國際投資者已開始從美債轉向黃金。

在美聯儲獨立性受到威脅的同時，達里奧預測美國將在三年左右面臨債務危機。他指出巨大財政缺口將迫使大規模發債，而投資者正質疑美債的價值儲存功能。

1930年代政治模式的回歸

達里奧將當前美國政治和社會狀況與1930-40年代的全球形勢進行類比。他指出，「財富差距」、「價值觀差距」以及信任崩塌正推動美國採取「更極端」的政策。

特朗普政府對私營部門的國家干預成為達里奧關注的焦點。他特別提到特朗普獲得晶片製造商英特爾10%股份的做法，認為這體現了「強勢專制領導力，源於控制金融和經濟局勢的渴望」。達里奧描述了這一政治周期的運作機制：

「傳統上，財富和價值觀差距的加劇導致左翼和右翼民粹主義抬頭，雙方產生無法通過民主程序解決的不可調和分歧。因此民主制度弱化，更多專制領導力抬頭，因為很大比例的民眾希望政府領導人控制體系，讓事情為他們更好地運轉。」

據報道，儘管華爾街投資者對特朗普政策的私下擔憂日益加劇，但很少有知名金融人士公開批評總統。達里奧解釋了這種現象背後的原因：

「在這種時期，大多數人保持沉默，因為他們害怕批評後遭到報復。」

2025年4月30日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮聆聽英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳（右）演講。（Getty）

這位橋水基金創始人強調，自己只是在「描述驅動當前局勢的因果關係」。他的公開表態在華爾街精英中顯得格外突出，反映出金融界面臨的政治壓力。

美聯儲獨立性面臨威脅

據央視新聞消息，當地時間8月25日，美國總統特朗普在其社交媒體「真實社交」（Truth Social）上公開了一封致美聯儲理事麗莎·庫克（Lisa Cook）的信件，宣布即刻將其免職。

2025年8月23日，美國聯儲局理事麗莎·庫克（Lisa Cook，下稱庫克）在懷俄明州（Wyoming）出席年度傑克遜霍爾（Jackson Hole）會議。（Reuters）

報道稱，特朗普此舉引發了達里奧對央行獨立性的擔憂。據見聞此前文章，特朗普提名其高級經濟顧問Stephen Miran出任美聯儲理事，旨在填補因理事Adriana Kugler提前辭職而空出的理事席位。

達里奧警告，政治上被削弱的央行如果被迫維持低利率，「將損害人們對美聯儲捍衛貨幣價值的信心，使持有美元計價債務資產變得不那麼有吸引力，從而削弱我們所知的貨幣秩序」。

他透露，國際投資者已開始從美債轉向黃金投資，這一趨勢反映出市場對美元體系穩定性的擔憂。而美聯儲面臨的政治壓力可能進一步加劇這種資本流動。

債務危機即將到來

作為《原則：應對變化中的世界秩序》和《國家如何破產：大周期》的作者，達里奧長期警告西方經濟體面臨的債務威脅。他將美國比作循環系統被血栓堵塞的身體，債務償付擠壓其他支出空間。

達里奧預測，美國將在「三年左右，誤差一兩年『面臨』債務引發的心臟病發作」。華盛頓年支出約7萬億美元，收入僅5萬億美元的巨大不平衡，將迫使政府大規模發行新債。

圖為2025年7月30日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳，螢幕顯示聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

然而，投資者正質疑美債是否仍是「良好的財富儲存工具」。達里奧表示：「債務需求不太可能跟上供應步伐。」

面對市場開始質疑美國財政可信度的局面，美聯儲將面臨嚴峻選擇：「要麼允許利率上升並面臨債務違約危機，要麼印鈔購買其他人不願購買的債務。」達里奧強調，這兩條路徑都將損害美元。

本文轉載自《華爾街見聞》

