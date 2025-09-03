特朗普稱對普京非常失望　但不擔心中俄形成反美軸心

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在9月2日播出的廣播節目中稱，他對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）處理烏克蘭戰爭非常失望，但並不擔心中俄可能形成反美軸心。特朗普發表相關言論前，普京同日在北京與中國國家主席習近平舉行會談。



9月2日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同俄羅斯總統普京舉行會談。（新華社）

特朗普表示，對普京感到「非常失望」，並指美國政府正計劃採取一些行動，以減少俄烏戰爭中的死亡人數。不過，他沒有說明細節。特朗普稱，「我可以這麼說，我對普京總統非常失望，我們將採取一些措施來幫助人們生還」。

特朗普在訪談中被問及，是否擔心「中俄會形成一個針對美國的軸心」，他回答說：「我一點也不擔心。」特朗普表示，美國擁有世界上最強大的軍事力量，「他們（中俄）永遠不會對我們動武，相信我」。

特朗普8月中旬曾在阿拉斯加與普京舉行峰會，隨後在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）以及歐洲和北約（NATO）主要領導人，冀推動俄烏達成和平協議。其中，他表示正推動普京與澤連斯基會面，但迄今未有進展。