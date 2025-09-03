中國閱兵｜史上最大規模引多國媒體關注　紐時：中國不會再受霸凌

9月3日是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念日。今日上午約8時，北京天安門廣場隆重舉行紀念大會及閱兵儀式。應國家主席習近平邀請，26位外國國家元首和政府首腦將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。多國主要媒體均有重點報導，其中紐約時報撰文分析指，習近平想藉閱兵傳遞一個訊息：中國不會再受霸凌。



對於這次閱兵，華盛頓郵報表示，中國試圖利用特朗普今年上任後造成的動盪，來團結各國領導人，反對美國主導的秩序；而此前參與上合峰會的包括俄羅斯、伊朗和印度在內的20位領導人，旨在將北京打造為美國可靠的制衡力量。

路透社指，習近平在閱兵式前會見「老朋友」俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和金正恩，意在挑戰西方。衛報則指，中國將在反西方領導人出席的閱兵典禮上展現軍事實力。

法國France24撰文分析指，這次大型閱兵展現了中國的軍事和領土野心，並似乎將中國定位為西方國際秩序競爭對手陣營中理所當然的領導者，同時試圖推進一種歷史敘事，以證明中國對台灣的領土主張是合理的。

新加坡海峽時報則指，中國舉行了史上規模最大的閱兵儀式，展現了其日益增強的軍事實力和地緣政治影響力，同時習近平正努力將北京塑造成後美國時代國際秩序的守護者。