WSJ：加密貨幣WLFI上市首日　特朗普家族賬面財富暴漲50億美元

特朗普（Donald Trump，又譯川普）家族在9月1日因旗下加密貨幣公司World Liberty Financial開放數字貨幣WLFI的交易，帳面財富暴增50億美元（約390億港元）。此次交易的首日表現，或是特朗普家族自就職以來最大的財務成就，包括特朗普本人在內的特朗普家族持有近四分之一的WLFI代幣。



《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報道，9月1日的交易類似IPO，使得這種名為WLFI的加密貨幣，現在可以在公開市場上進行買賣。在此之前，從World Liberty Financial私下購買WLFI的人，其持有的代幣均無法流通交易。

2025年8月13日，美國紐約市，特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.，右）和次子埃里克（Eric Trump，左）在納斯達克大樓外合影，慶祝ALT5完成15億美元的融資，並在納斯達克市場採用其$WLFI財政策略。（Reuters）

World Liberty Financial表示，包括特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）和次子埃里克（Eric Trump）在內的聯合創始人、團隊成員所持有的代幣仍然處於「鎖定」狀態，意味着他們暫時無法出售這些代幣。但此次交易的啟動，為他們持有的代幣提供了實際的市場估值，此前這些代幣的估值僅基於私募交易價格。

World Liberty Financial 聯合創始人包括特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.，左）和次子埃里克（Eric Trump，右）（Reuters）

特朗普於2024年總統競選期間，幫助他的兒子們創立World Liberty Financial公司，進軍加密貨幣產業。去年10月，該公司宣布發行名為WLFI的加密貨幣。據估計，WLFI現在很可能已成為特朗普家族最具價值的資產，超越該家族經營數十年的房地產投資組合。