中國閱兵十年磨一劍　中俄朝三巨頭聚首　塑造後美國新秩序｜去片

2025年9月3日，北京再次成為世界焦點。坦克、導彈、戰機陸續列陣，紀念抗日戰爭勝利80周年的閱兵儀式（九三閱兵）正式展開。

這次閱兵不僅是一場軍事實力的展示，在觀禮台之上，誰出席誰缺席，領導人之間的排位，每一處細節都充滿了國際外交的政治密碼。十年前的70周年閱兵，與這次閱兵的景象已經截然不同。我們來看看，這場盛事如何反映了過去十年世界格局的巨大變化。



2025年9月3日， 中國北京，在抗戰勝利80周年閱兵上，一名解放軍士兵站在鷹擊-19反艦導彈旁。（Reuters）

普京與金正恩「左右護法」

這次閱兵最矚目的，莫過於是全程陪在中國國家主席習近平兩邊的國家領袖，分別是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和朝鮮領導人金正恩。

由出席閱兵的26個國家領袖聚集一刻開始，到一起登上天安門城樓、接待二戰老兵到最後坐下觀禮，他們2人就好像「左右護法」一樣，長期處於習近平的身邊。從特朗普故意在閱兵期間發文，叫習近平代他慰問「正密謀反美的普京和金正恩」的反應可以看出，這種安排本身就是一個極強烈的政治宣言，而且還相當成功。

先談普京，他十年前已曾赴北京參加70周年閱兵。但這次特別的是，他整個訪華行程長達四日，先在天津出席上合組織峰會，再去北京參加閱兵儀式，這麼長的行程實在是非常罕見。在俄烏戰爭持續、西方制裁不斷加碼的背景下，普京急需要一個國際舞台，去證明俄羅斯並沒有被孤立。他上月在阿拉斯加（Alaska）和特朗普會面時，已經接受了紅地毯式歡迎，然後他8月31號再於天津接受相同等級的歡迎。

他月內先後在中國和美國獲得如此高規格的歡迎，向世界展示了，俄羅斯面對種種難題下仍然是世界一流的大國。

國家主席習近平率領一眾外國領袖出席抗戰勝利80周年閱兵，與朝鮮領袖金正恩及俄羅斯總統普京一直保持互動。（Reuters）

金正恩事隔六年再訪中國

而金正恩的出現更加令人意外，他之前極少外訪，更從未參加過任何多邊集體外交活動，連之前俄羅斯的紅場閱兵也沒有出席。

中國2015年首次舉行紀念抗戰勝利閱兵的時候，金正恩也沒親自出席，只派遣朝鮮二號人物崔龍海參加。相反，時任韓國總統朴槿惠就登上了天安門城樓，一時令外界對中朝關係有猜測。

金正恩之後在2018年和2019年四次訪華，中朝關係好像已重返蜜月期，但是兩國關係其實仍有不少隱憂，大家這麼多年來在意識形態上分歧不斷擴大，朝鮮全力發展核武器之後，雙方關係變得更加不穩定。

即使習近平和金正恩2018年和2019年頻頻有互動，雙方都只是強調「維護朝鮮半島和平穩定」這些外交客套說話。2020年新冠疫情爆發後，中朝往來進一步大幅減少，雙方最高領導人都沒再見面。中朝關係絕對算不上是差，但他們就好像好多年沒有聯絡而愈來愈疏遠的「老朋友」一樣。兩年後，俄烏戰爭爆發，朝鮮旗幟鮮明地支持俄羅斯，俄朝關係明顯加強，外界甚至出現朝鮮有意「親俄遠中」的說法。

2024年6月19日，普京與金正恩在簽署條約後握手（Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Kremlin）

這次金正恩打破慣例，不僅是六年來首次和習近平會面，更加是繼1959年金正恩祖父金日成之後，再有朝鮮最高領導人登上天安門城樓參觀中國閱兵，向外界展示了中朝關係是經得起時間考驗。

但更重要的是，在美、日、韓三國軍事合作日益緊密的情況下，金正恩這次訪華，是一個明確的戰略回應。他和習近平、普京並肩而立，就是要將自己塑造成為同大國領袖平起平坐的人物，突顯朝鮮在可能形成的「中俄朝軸心」中佔核心地位。

而習近平這次以如此高規格接待金正恩，期間大家互動友好、有講有笑，等於向世界宣布，朝鮮不僅是中國的友好夥伴那麼簡單，更是同西方世界對抗、促成多極世界體系的重要戰略盟友。有美媒甚至認為，中國這次是搭了一個舞台，好讓金正恩體面地重返國際外交視野。

2025年9月3日，中國國家主席習近平和北韓領導人金正恩抵達北京人民大會堂，參加紀念二戰結​​束80週年招待會。（Reuters）

1959年10月1日，建國10周年閱兵，周恩來、金日成在天安門城樓。（資料圖片）

中亞與東南亞國家領袖集體亮相

在閱兵的時候，我們還可看到一系列熟悉的面孔，哈薩克、烏茲別克、塔吉克、吉爾吉斯、土庫曼，這五個中亞國家領導人連同白羅斯總統，基本上是「組團」由天津上合峰會直接去北京參與閱兵。

他們的集體出席，當然與上合峰會「順路」有關，但更深層次的原因是，這些傳統上被視為俄羅斯勢力範圍之內的國家，近年積極尋求外部力量平衡俄方影響力。尤其在俄烏戰爭之後，他們日益對俄羅斯感到憂慮。另外，他們都渴望借助中國的力量發展經濟，中方在該區域的影響力，可以說是迅速提升，在中方需要朋友「捧場」的重要時刻，這些近鄰的出席，既是情理之中，亦是地緣政治現實的體現。

2025年9月3日，中國國家主席習近平在北京會晤印尼總統普拉博沃（中國外交部）

接着，我們將關注焦點由中國的西面轉向南面，亦即是中國外交的「基本盤」。在這麼多東南亞國家之中，除了菲律賓和總理最近被罷免的泰國之外，其他國家都有派領導人或者高層政要去北京觀禮。

值得留意的是，對比十年前，數個重要國家的態度有明顯轉變。2015年，印尼和馬來西亞只是派出特使或者代表出席。但這次有份出席閱兵儀式的印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）和馬來西亞總理安華（Anwar bin Ibrahim）都是元首級別。在南海爭議持續和美國影響的背景下，這些國家領導人的出席，顯示他們對對華關係的重視程度，在這十年內顯著提升，對務實的經濟合作需求，甚至可能超越了地緣政治的分歧。

2025年9月3日，中國北京，在紀念二戰結​​束80週年閱兵式前，印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）、中國國家主席習近平和外國代表團團長合影。 （Sputnik /Sergey Bobylev/Pool via REUTERS）

不過，凡事都有例外。被視為外交高手的新加坡，這次只派出副總理顏金勇出席。這個安排不能夠說是低級別，但與中新兩國的密切關係相比，似乎感覺上有些距離。這可能正正反映了新加坡一貫的外交策略，在中美之間保持靈活游走，避免明確站隊，但同時又考慮到其他相關國家的感受。

除了以上提過的國家領導人之外，其他外賓都很有代表性。好像塞爾維亞般，鑑於它同中國的緊密關係，總統武契奇（Aleksandar Vucic）有份出席閱兵是意料之中的事。而伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）的出席，亦都引起外界關注。歐美國家依然頻頻向伊朗施壓，先是美國轟炸核設施，最近英法德三國還打算重啟聯合國對伊朗制裁。中國、俄羅斯和伊朗外長趁著上合峰會，已經在天津聯署反對歐洲三國恢復對伊朗制裁。這方面事態的發展都很值得留意。

一場閱兵 兩個世界？

但是有人出席亦都有人缺席，與2015年對比，這次最明顯的變化，就是西方國家的態度。十年前的閱兵，雖然不算得上「眾星雲集」，但依然有好多西方國家派出高級別代表或者駐華大使出席。

十年後的今天，之前有派高級政府代表出席的歐美國家幾乎絕跡。雖然少量歐美國家代表或者前政要有出席，但與十年前相比，官方層面的冷待是不言而喻。唯一出席閱兵的歐盟國家領導人、斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）就很坦白地指，一個新的多極世界已經逐漸成型，他不明白歐盟其他成員國為何不派領導人去出席閱兵。

這個變化，赤裸裸地反映出過去十年，中國與西方國家的關係，由合作競爭走向了比較緊張的戰略對抗。而中朝俄伊首腦罕有聚首北京，還即時被西方媒體熱烈地炒作是動盪軸心（Axis of Upheaval）崛起，挑戰西方國家。

從2015年到2025年，中國閱兵外賓陣容變化所揭示的，可能就是一個正逐漸加速形成的「平行世界」。中俄朝領導人齊聚北京、中亞五國外加白羅斯、阿塞拜疆、亞美尼亞等獨聯體成員國幾乎全員到齊。伊朗總統首次出席中國閱兵儀式。非洲剛果共和國、津巴布韋，和拉美的古巴，今次都是首腦級列席。

而在閱兵之前舉行的上合峰會，都展現到這種「非西方平行世界」的概念，經過20多年的發展，上合組織已經發展成為覆蓋亞歐非三大洲、涵蓋26個國家的組織。它獨特的非西方為首、多極主義特徵，是沒有其他國際組織可以取代。

這張於2025年9月1日創建的圖片中，可以看到有關上海合作組織的資訊。（Getty）

當把天津的上合峰會與北京的閱兵儀式放在一起看，就可以更清晰地了解到這種「平行世界」。一邊，是由中國、俄羅斯、朝鮮，和眾多全球南方國家組成的圈子，另一邊是集體缺席、對中國的崛起抱持高度警惕的西方世界。

但諷刺的是，這種如此重的陣營對峙感，其實不完全是中國、俄羅斯刻意推動。西方國家一向都有舉行二戰相關紀念活動，好像去年法國就舉行了諾曼第登陸80周年紀念活動，亦都是這樣，即使是十年前，歐美國家都有派大使或者代表出席中國抗戰勝利70周年閱兵。

今年，相信中國亦有按外交慣例向二戰「同盟國」發邀請，只不過包括英國、法國、美國，今年不僅領袖人物不來，他們甚至連代表都不派，試圖突顯中朝俄伊首腦同框，向後者加上新邪惡軸心的標籤。他們似乎忘記了二戰反法西斯的共同使命，淡化中國、前蘇聯在東方戰場作出的重要貢獻，將閱兵塑造為反西方的聯盟。

2025年9月3日，俄羅斯總統普京、中國國家主席習近平、朝鮮領導人金正恩在北京參加紀念二戰結​​束80周年閱兵式。（Reuters）

事實上，中國這場閱兵，已經不再單純是紀念抗戰勝利，它更似是一場預演，預示著未來世界格局的走向。中國戰機、坦克和導彈展示的是軍事硬實力，而主席台上的握手、擁抱和座位安排，展示的就是合縱連橫的外交實力。