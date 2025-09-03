中國閲兵｜世界的中國時刻　特朗普最不想看到的三組鏡頭

9月的第一個七天，絕對是世界舞台上的中國時刻。上合天津峰會才剛結束，一場以紀念中國抗戰和世界反法西斯戰爭勝利八十周年為主題的盛大閲兵（九三閱兵）又在北京上演。



作為美國總統的特朗普當然不想看到這樣的場景，不光因為這是以中國——美國所定義的「最具威脅的系統性競爭對手」和「修正主義者」——為核心的敘事，從中美競爭與地緣的角度似乎更鞏固了美方的戰略判斷，更因為特朗普已經習慣了在媒體追光燈的頭號待遇，如今眼看中國闖入C位，世界舞台的政治明星們在中國相聚，唯獨自己成為局外人，特朗普能無動於衷？

特朗普最不想看到的鏡頭，首先一定是莫迪和普京在天津上合峰會手拉手行走、同乘一輛車出入的場景。

上合峰會：9月1日上午，上合成員國元首理事會第二十五次會議期間，印度總統莫迪與俄羅斯總統普京擁抱熱聊。（X @narendramodi）

國家主席習近平俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與印度總理莫迪（Narendra Modi）傾談期間，莫迪還同時牽着二人的手。(Reuters)

特朗普和普京有一種莫名的親近，而且在這種親近中，普京似乎始終處於主導位置。用男女關係來形容美俄兩大國的總統關係似乎有點不太嚴肅，但就特朗普與普京的關係而言，好像又找不到其它更好的比喻。特朗普對普京的仰慕姿態，以及希望和普京建立關係的心態一直是世界媒體關注的一個話題。人們甚至懷疑，特朗普是否有把柄握在普京手裏。

在普京和莫迪會面之前，特朗普剛剛和普京在阿拉斯加的美軍軍事基地會面。在經歷過二進白宮的艱難曲折後，特朗普終於見到了自己心心念念的「政治偶像」。二人在機場握手相望，特朗普邀請普京同乘一輛車赴會場。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇市，美國總統特朗普（左）和俄羅斯總統普京（右）一同乘搭美國總統專車前往峰會會場。（Reuters）

之前，為這次約會，特朗普不惜開罪美國最重要的盟友歐洲，把美歐跨大西洋聯盟的信任基礎幾乎擊得粉碎。俄烏戰爭的另一方烏克蘭更是被特朗普摁在地上反覆摩擦，總統澤連斯基在美國人面前尊嚴喪盡。在扭轉美俄關係從對峙到對話的過程中，特朗普飽受盟友和美國內部民主黨等勢力質疑。

但是，特朗普頂着內外質疑壓力好不容易換來的與普京會面的陽光如阿拉斯加的夏季轉瞬即逝，接下來特朗普希望舉行的美俄烏三方領導人會面再無下文，而普京卻率龐大代表團到中國進行連續四天的訪問，出席在中國舉行的上合峰會，並參加在天安門廣場的閲兵。

更讓特朗普苦惱的是，在中國搭建的舞台上，普京居然和莫迪大秀「恩愛」。二人手拉手在媒體面前手拉手行走，甚至同乘一輛車出入。而莫迪領導的印度，因為從俄羅斯購買石油，被特朗普以支持戰爭為由，徵收高額懲罰性關稅，兩國關係正陷入低估。特朗普焉能樂意看到這樣的場景？

白宮貿易顧問納瓦羅的一番言論最能體現特朗普心情，他指責莫迪和中俄同床，說「我不確定他在想什麼，我希望他能明白，他應該和我們（美方）在一起，而不是和俄羅斯在一起。」酸溜溜的心態躍然紙上！

特朗普最不想看到的第二個鏡頭，是中俄朝伊等四國領袖在天安門城樓上同台亮相，其中中俄朝三國領導人習近平、普京、金正恩同框出鏡。

普京、金正恩站習近平兩側。

2025年9月3日，電視直播顯示，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京和朝鮮領袖金正恩抵參加紀念二戰結​​束80周年的閲兵式。（Reuters）

參加這次天安門閲兵的外國領導人有26個國家，印尼總統因為有國內騷亂要處理無法出席。這26個國家，是清一色的非西方國家，一個美國的盟友也沒有，媒體因此有「西方不亮東方亮」之形容。而在這26個國家中，俄羅斯總統普京，朝鮮領導人金正恩，以及伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）無疑是最受關注的幾位。

普京對特朗普若即若離卻和其他人熱情擁抱。金正恩是特朗普特別想見的人物，媒體曝光說特朗普再次上任後曾給金正恩親筆信，希望能促成二次金特會，但是朝鮮方面連信件都沒有接收。伊朗剛剛經歷過一場和以色列美國的戰爭，是美國在中東最主要的假想敵和地緣競爭者。

如今這些和美國地緣利益高度攸關的國家，都是特朗普想見或欲打擊的領導人在天安門四國同台出現，對美國對世界而言，傳遞了一種什麼樣的信號？

美國前國安顧問，波蘭裔美國戰略思想家布熱津斯基（Zbigniew Brzezinski）在《大棋局：美國的首要地位及其地緣戰略》（The Grand Chessboard）曾提出一種對美國而言最危險的「中俄伊大三角」理論戰略格局，要全力避免該地緣集團可能威脅美國利益，並強調避免歐亞大陸出現抗衡美國的霸權國家。

如今，不僅中俄伊在美國擠壓下走到一起，連朝鮮的金正恩也加入其中，上任以來首次走出朝鮮出現在多邊外交場合和中俄等領導人一起在北京閲兵，對美國，對中國而言，這意味着什麼？媒體用中國打造「非美秩序空間」來形容正圍繞中國發生的變局，可謂言簡意賅，直透本質。

特朗普最不想看到的第三個鏡頭，是中國解放軍受閲官兵的高昂士氣與在長安街列隊受閲的各種新式武器。

空中無人作戰方隊。（香港01直播截圖）

核導彈第一方隊。東風-5C液體洲際戰略核導彈。（香港01直播截圖）

陸上無人作戰方隊的裝備。

核導彈第一方隊。（香港01直播截圖）

一定程度上，中美一些國際政治理論家們對當今世界是大國競爭為主導的判斷是正確的。而在這種競爭格局下，又以中美的競爭為最本質特徵。這是世界秩序在西方工業革命後的歷史性重塑，中國正走回他曾經在舞台上的最中心位置。出於自身外交理念和種種原因考慮，中國不承認G2,不和美國瓜分世界，G2格局在實際上已經形成。

在這場世紀性的中美競爭中，作為競爭終極焦點的領域肯定不是經濟和貿易，不是關稅。這是中美現在正激烈競爭對抗的領域。真正在力量層面決定競爭格局的一定是作為最後壓軸的軍事。美國曾經是這個地球上的軍事霸權，這種霸權在二戰後開始形成，於冷戰結束後達到頂點。但是美國的單極軍事霸權如今正面臨中國軍力崛起的挑戰。

美國有11個航母打擊群，中國沒有像美國那樣多的航母艦隊，但這對中美競爭來說似乎已經並不重要。因為中國不謀求霸權，不需要那麼多的航母艦隊。更關鍵的是，以中國現在工業和造船實力，無論打造多少個航母艦隊都不是難事。而美國卻因為製造業萎縮，產業空心化，在軍事增量方面已經很難和中國進行有力競爭。

中國新一代航母的進度情況一直受到美媒關注，圖為今年初內地網傳的武漢陸基航母設施新照片。（微博@珠簾大寨主）

中國人民解放軍確實曾面臨嚴重的腐敗問題，針對軍隊腐敗的清洗動作現在仍在進行，但這對解放軍的士氣和武器裝備提升似乎沒有造成任何影響。

中國軍隊是這些年在世界軍事舞台上表現最搶眼的軍隊，中國軍工在這幾年的爆炸性成長令人吃驚。這次閲兵中軍人的飽滿精神狀態和層出不窮的各種最新武器，特別是各種戰略性武器平台，令人又是耳目一新。

而另一方面，回首看看幾個月前特朗普化大力氣親自組織的美國「戰俘營式」閲兵，對比一下美軍的組織能力和精神狀態，回想一下美軍這些年開發列裝的新式武器在哪裏，特朗普能不感慨萬千？能願意看到發生在中國的閲兵場景？