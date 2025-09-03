中國閱兵｜金正恩顯眼車牌號藏抗美決心 傳達朝鮮背後有人撐腰
撰文：洪怡霖
中國周三（3日）在北京天安門廣場舉行抗戰勝利80周年大閱兵，受邀領袖包括朝鮮最高領導人金正恩。韓媒引述分析指，其專車車牌號碼「7.27.1953」彰顯「抗美援朝」歷史，這是在向外界釋出朝鮮「背後有中國撐腰」的訊號。
1953年7月27日是朝鮮戰爭停戰日，朝鮮和中國都把7月27日視為「抗美援朝勝利紀念日」。
金正恩專車上掛上「7.27.1953」，而（Vladimir Putin）8月31日乘專機抵達天津出席上海合作組織峰會時，其專車掛的是俄羅斯大使館專屬編號「198·852使」。
《中央日報》指兩者相比，予外界感覺是金正恩以車牌彰顯「抗美援朝」歷史，因此可以被解讀為「車牌外交」。
報道引述分析稱，金正恩已透過向俄烏戰爭派兵與俄羅斯結成血盟，如今藉「車牌外交」、在見美國總統特朗普前告訴大家，朝鮮「背後有中國支撐」。
