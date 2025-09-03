槍殺烏克蘭前議長　疑犯稱非俄羅斯特工：只是想找我兒遺體

烏克蘭最高拉達前主席帕魯比（Andriy Parubiy）日前當街遭槍殺，嫌疑人已經被逮捕。



據烏克蘭媒體《基輔獨立報》和Censor.net 9月2日報道，嫌疑人斯捷爾尼科夫（Mykhailo Stselnikov）承認實施謀殺，但堅稱自己是單獨行動，目的在於「報復烏克蘭政府」。

據他供述，他殺害帕魯比是為了在俄烏交換戰俘時前往俄羅斯，「然後去找我兒子的遺體」。

經烏軍方證實，斯捷爾尼科夫的兒子曾在烏軍第93機械化旅第3營偵察部隊作戰，於2023年5月在頓巴斯地區巴赫穆特陣亡，目前遺體尚未找回。

斯捷爾尼科夫現年52歲，為烏克蘭西部城市利沃夫居民。

Censor.net報道稱，斯捷爾尼科夫在與記者交談時對殺害帕魯比供認不諱。他特別強調，這起謀殺是他對烏克蘭政府的「個人報復」，並保證此事件與俄羅斯無關。

「這是我對烏克蘭政府的個人報復，」斯特塞爾尼科夫在一段視頻中說道，「是的，我承認我殺了他。」當被問及他是否與俄羅斯情報部門合作時，他回答說：「沒有。」

斯特塞爾尼科夫隨後表示：「我只希望盡快做出判決。是的，我承認我殺了他（帕魯比）。我想要求交換戰俘，然後去（俄羅斯）找我兒子的屍體。就是這樣！」

他補充說，他之所以殺死帕魯比，是因為他「就在附近」。帕魯比在利沃夫被殺害。

斯特塞爾尼科夫告訴記者：「如果我住在文尼察（烏克蘭中西部城市），那我就會選擇殺死佩蒂亞。」烏媒稱，他此處可能指的是烏克蘭前總統波羅申科（Petro Poroshenko）。

波羅申科（Petro Poroshenko）（Reuters）

目前，利沃夫法院逮捕了嫌疑人，60天內不得保釋，因為調查仍在進行中。

烏軍第93摩托化步兵旅的新聞官伊琳娜·雷巴科娃回應表示，斯特塞爾尼科夫的兒子米哈伊洛-維克托·斯特塞爾尼科夫在俄烏衝突爆發後自願參軍，生前在該部隊服役。官方認定米哈伊洛-維克托·自2023年5月20日在巴赫穆特戰場死亡。他的遺體尚未從戰場上找到。

不過，烏克蘭警方仍表示，由於這單謀殺案是經過「精心策劃」的，因此可能還有其他人參與。執法人員目前正在調查各種動機，不排除俄羅斯的參與。

當地時間8月30日，安德烈·帕魯比在烏克蘭利沃夫被一名假扮成外賣員的襲擊者殺害，警方隨後實施追捕。9月1日，嫌疑人米哈伊洛·斯捷爾尼科夫被警方逮捕。

據介紹，帕魯比現年54歲，是現任議會成員，曾於2016年4月至2019年8月擔任最高拉達主席。

2019年5月22日，時任烏克蘭國會議長Andriy Parubiy在國會會議上發表講話。（Reuters）

路透社提到，帕魯比是2013至2014年烏克蘭獨立廣場抗議活動的組織者之一，抗議親俄總統亞努科維奇，並呼籲烏克蘭與歐盟加強聯繫。他還於2014年2月至8月擔任烏克蘭國家安全與國防委員會秘書，當時正值烏克蘭東部爆發戰鬥以及克里米亞事件時期。

「今日俄羅斯」（RT）報道稱，帕魯比是烏克蘭極右翼人士，為烏克蘭極右翼社會民族黨（後來演變為自由黨）的聯合創辦人，並領導了準軍事組織「烏克蘭愛國者」。

2014年烏克蘭獨立廣場抗議活動期間，帕魯比負責指揮抗議陣營中的極右翼示威者團伙。烏克蘭國家調查局還指控帕魯比參與了2014年5月敖德薩工會大樓縱火案。當時，烏克蘭民族主義分子放火焚燒了「反歐盟示威」代表藏身的工會大樓，造成48人死亡、200多人受傷的悲劇。

RT稱，帕魯比曾發表爭議言論。2018年，他聲稱「20世紀30年代最偉大的直接民主實踐者是希特拉」，此言在烏克蘭國內外引發強烈反彈。帕魯比後來聲稱，他的本意是「希特拉利用民主程序操縱選民」。

