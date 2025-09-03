中國閱兵 | 金正恩威過阿爺？66年後朝鮮領導人再登天安門城樓

中國9月3日在北京天安門廣場舉行抗戰勝利80周年大閱兵。此次的觀禮站位尤其引人注目，朝鮮領導人金正恩被安排站在國家主席習近平左側，被外界視為朝鮮國際地位上升的象徵。1954年，金正恩的祖父、朝鮮前領導人金日成，曾在中華人民公和國建國5周年閲兵時登上天安門城樓觀禮，當時金日成站在中國領袖毛澤東的右手邊。

1959年建國10周年閲兵時，金日成再次登上天安門城樓觀禮。而時隔66年之後，朝鮮最高領導人終再度登上天安門城樓觀禮。



中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）以及朝鮮領導人金正恩，9月3日出席抗戰勝利80周年大閱兵，並在天安門城樓上並肩觀禮。

朝中俄三國領導人60年首度同框

當天到場的二十餘為國家元首和政府首腦中，金正恩站在習近平左側，普京站習近平在右側。朝中俄三國領導人是自1965年印尼萬隆會議紀念活動以來，時隔60年再次同框。

朝鮮領導人上次登上天安門城樓觀禮，要追溯到66年前。1959年中國建國10周年閲兵時金日成登上天安門城樓觀禮，彼時毛澤東左右站着的是蘇共領導人赫魯曉夫（Nikita Khrushchev）和越南國家主席胡志明，金日成則在周恩來的陪同下觀禮。

到2015年，中國舉行紀念抗戰勝利70周年大閲兵時，金正恩並未親自出席，而是派遣朝鮮二號人物崔龍海參加。