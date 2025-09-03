普京回國前見記者　稱願在莫斯科晤澤連斯基　惟質疑「有意義嗎」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）即將結束訪華之旅，他9月3日晚上舉行記者會，期間談到若然烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）訪問莫斯科，他願意與其會晤，惟同時稱「但這有意義嗎？讓我們拭目以待。」



普京稱，他一直對與澤連斯基會面持開放態度，他重申俄方立場，即此類會談必須事先做好充份準備，並取得切實成果。

他稱「與澤連斯基的會談，我從未排除這種可能性。但這有意義嗎？讓我們拭目以待吧。」

2025年9月3日，普京在結束訪華之旅前在北京舉行記者會（REUTERS/Pool）

他指，美國總統特朗普（Donald Trump）曾問他「有沒有可能（與澤連斯基會晤）」，普京回稱「我說，讓他（澤連斯基）來莫斯科吧。」

特朗普批俄 普京：很有幽默感

對於特朗普發文指普京與朝鮮領導人金正恩正在密謀反美，普京回應稱特朗普「很有幽默感」。克里姆林宮較早前稱「沒有人在密謀任何東西」，表示特朗普的說法可能只是一種諷刺。

普京又談到訪華之旅，稱此行取得積極成果，他指在中國的工作形式，為他與各國領導人在非正式場合會面提供機會。他指，所有與會國家都展現出團結，彰顯積極姿態和對實現各項目標的堅定信心。