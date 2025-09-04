世界最大冰山A23a北漂融化多年　或數周內將不復存在

法媒周三（3日）引述英國南極勘測（British Antarctic Survey）物理海洋學家麥耶斯（Andrew Meijers）稱，全球最古老且最大的冰山A23a，「正在非常劇烈地瓦解」，可能數週內就完全消失。



A23a冰山在今年較早前仍重約1萬億噸，面積約3,500平方公里，相當於3個多的香港。過去幾周，巨型冰塊不斷脫落，其中一些碎塊面積更達400平方公里，威脅航行船隻。

根據歐盟氣候監測機構「哥白尼」分析衛星圖像，發現A23a如今的面積已縮減至不到原來的一半，僅剩1,770平方公里。

麥耶斯稱，隨着冰山進一步向北漂流，A23a將會相當劇烈地破裂，「我想說它正在走向衰落……它的底部基本上正在腐爛。海水對它來說太溫暖，無法維持；它一直在融化。」

麥耶斯預計，這種情況將在未來幾週內繼續下去，預計A23a在幾週內將變得無法辨認、不復存在。

1986年，A23a從南極菲爾希納冰架斷裂分離，隨後在威德爾海擱淺卡在海床上30多年，直到2020年才脫離，之後緩慢向北漂移。

今年3月，該冰山一度在遙遠的南喬治亞島淺海擱淺，讓人擔憂可能影響當地大群企鵝及海豹為幼崽覓食。5月下旬A23a脫困，繼續漂流，漂過島嶼並向北移動，隨着接觸越來越溫暖的海水且遭受巨浪拍擊，快速解體。

美媒指，A23a此前重達1.1萬億噸，自1980年代以來，多次獲得「當前最大冰山」的稱號。

麥耶斯表示，科學家對A23a能維持這麼久感到「驚訝」，他說：「大多數冰山撐不到這麼遠。這一座體積太大，所以維持得比其他冰山更久、漂得更遠。」

冰山崩解本屬自然過程，但科學家指出，南極冰山正加速消失，這或與人類活動造成的氣候變化密切相關。