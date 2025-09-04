法國監管機構對Google處以創紀錄的近30億元罰款

法國資料保護機構9月3日發布公告指，法國當局決定對Google罰款3.25億歐元（近30億港元），因該公司未能遵守相關的網路cookie規定。監管機構表示，Google在未經用戶同意的情況下，在Gmail用戶的電子郵件中顯示廣告：並在用戶建立Google帳號時，未經用戶有效同意下放置cookie，因而被罰款。



公告稱， 監管機構於2022年8月接到有關投訴後便展開相應調查，認為上述兩項行為均違反了法國相關法律，故此決定對Google處以罰款。

公告指，處以巨額罰款的原因之一，是考慮到受該公司相關行為影響的法國用戶數量龐大，有關cookie違規行為涉及7,400萬個賬戶，展示相關廣告內容而未經用戶同意的郵件賬戶涉及5,300萬個。

公告補充指出，法國監管機構自2019年以來，便對cookie使用問題進行了規範管理，認為Google對此存在「疏忽」。

Google公司發言人回應稱，公司正研究這一處罰決定，並表示其用戶「始終能夠支配」他們在產品中看到的廣告內容。