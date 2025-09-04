特朗普揚言派軍新奧爾良　共和黨州長歡迎　民主黨市議長轟荒謬

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月3日表示，他可能會向路易斯安那州（Louisiana）新奧爾良市（New Orleans）部署聯邦軍隊，以打擊犯罪。



特朗普在白宮橢圓形辦公室對記者說：「我們可能會去路易斯安那州，還有新奧爾良，那裏的犯罪問題比較嚴重。我們會在大約兩週內解決這個問題。這只需要兩週時間，比華盛頓特區容易。」

2025年8月7日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

他表示，來自共和黨的路易斯安那州長Jeff Landry「希望我們介入，整頓這個國家一個非常好的地區，但現在這個地區變得相當，你知道，相當艱難，相當糟糕。」

Jeff Landry在社交網站X（前稱Twitter）發文，對此表示歡迎，還稱將要把來自特朗普的幫助從新奧爾良帶到路易斯安那另一城市Shreveport。

與路易斯安那州州長的態度不同，新奧爾良市地方並不歡迎特朗普派遣國民警衛隊進駐。

民主黨籍的新奧爾良市長LaToya Cantrell辦公室與當地警察局在3號發表一份聯合聲明，強調「我們一直與聯邦夥伴合作，包括與路易斯安那州警察局的合作。這種合作方式對我們持續成功減少犯罪起到重要作用。」

新奧爾良市議長JP Morrell在一份聲明表示：「派遣國民警衛隊進入另一個沒有提出請求的美國城市，這太荒謬。國民警衛隊並非受過訓練的執法人員。他們無法破案，無法詢問證人，也沒有接受過憲法規定的警察培訓。」

JP Morrell稱：「向新奧爾良派遣軍隊只是為了解決一個根本不存在的問題，而進行不必要的武力炫耀。」