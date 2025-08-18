特朗普會歐洲領袖：一場註定徒勞的「華盛頓朝會」

「兩普」會面，烏克蘭和歐洲心神不安，本周一（18日），一大群歐洲國家領導人陪澤連斯基到華盛頓，要和美國「溝通」。白宮也發布消息說，特朗普會在8月19日凌晨與之會晤。「溝通」和「會晤」聽起來很現代，但熟悉歷史的人一看，就能想起在帝王時代，當皇帝和群臣就某項重大決策發生爭議，群臣們抱團入宮進諫，希望說服皇帝的場景。

美國這個國家的總統，你不能只把他看成是美國總統，不能僅以現代民族國家的邊界概念來看美國在西方的地位。自二戰結束以來，美國就是西方的天朝上國，美國總統實際上就是西方國家的集體領袖。用皇帝和群臣來比喻，聽起來似乎「封建」了點，但實際上其關係就是如此。

所以，8月18日的會晤，實質上就是一場朝會，其看點主要包括兩點，第一，烏克蘭及歐洲如何說服、以及能否說服特朗普，第二，特朗普會不會、以及會在多大程度上聽取烏克蘭和歐洲的諫議。

第一個問題的答案一定是否定的。開弓沒有回頭箭，美俄首腦已經會面，特朗普想推動結束戰爭的目的昭然若揭，而且這幾個月一直在圍繞此目標佈局。特朗普可不是一個那麼容易被說服的人——自古以來，無論中外朝堂，帝王一旦拿定主意，沒幾個會改變主意的。特別像特朗普這樣性格強勢、自信的「帝王」，一經拿定主意，變的可能是零。

那麼，特朗普會不會聽取烏克蘭和歐洲的諫議？我認為會的，多少都會聽一點。因為畢竟這是「朝廷」，皇帝的利益和朝臣利益之間總會有交叉重疊的部分，朝廷倒了，對誰都沒有好處，這是二者的共同利益。在這個共同利益部分，特朗普是會聽取歐洲建議的。這個共同利益是什麼，要看烏克蘭和歐洲怎麼條陳，怎麼讓特朗普認識到。

但在總體上，在「向俄羅斯做出妥協儘快結束戰爭，向印太進行戰略轉移特別是向中國聚焦」這個特朗普上任前後已經多次明確說明、完全拿定的大戰略方向上，烏克蘭和歐洲完全沒有說動特朗普的可能。

2025年8月15日，兩普會面，特朗普在阿拉斯加軍事基地停機坪迎接普京，兩人會見時握手（Reuters）

烏克蘭和歐洲像是不願斷奶的孩子，對美國形成了高度精神依賴，還希望將美國的戰略關注留在歐洲，希望在美國統領下，繼續借助美國的超強實力遏制俄羅斯。但是對特朗普來說，現在他們認定的最具戰略威脅的系統性競爭對手是中國。中國是在經濟、科技、軍事、國家戰略和制度形態等領域都有能力或潛力和美國一決高下的國家，是他們需要重點對付的對象。

俄羅斯現在除了核武器還未經檢驗不知深淺，其它已經遠遠被美國甩在身後，不再是美國對手。美國現在迫切需要的是向印太轉移戰略資源，向中國聚焦。經過三年多鏖戰，俄羅斯雖然目前在俄烏戰場掌握了主動，吞併了烏克蘭東部四州的大部分領土，局部達到了戰爭目的，但是戰爭卻暴露了俄羅斯虛弱的國家實力，特別是軍事實力，會更加強特朗普叫停戰爭的決心，刺激美國加快向印太特別是向中國進行戰略轉移的速度。

在決策時，特朗普首先考慮的是美國的利益和他自身的利益。美國的利益是儘快停止戰爭向印太和中國聚焦，遏制中國這個系統性競爭對手，同時「讓美國再次偉大」（MAGA）。他個人的利益是成為一個扭轉美國衰落軌跡的劃時代總統，名垂美國曆史，並獲得諾貝爾和平獎。

歐洲的利益特朗普會考慮，但是他對歐洲利益的考慮，會放在是否有利於自身、有利於美國利益的框架下稱量。如果歐洲的利益和美國及自身的利益重疊，他自然會考慮吸納。如果歐洲利益和美國及特朗普自身的利益存在衝突，以特朗普的「美國優先」價值取向，他絕對不可能會有絲毫考慮。

具體到這場戰爭中，歐洲的利益是什麼？是遏制俄國的擴張主義和侵略衝動，不能讓俄國在戰場上取勝。再退一步，即便俄國在戰場上掌握了主動，也不能讓俄國輕而易舉通過幾場談判拿到所有想要的東西，俄國方面也必須做出某些承諾和讓步，付出某些犧牲。否則，俄國食髓知味，今日五城，明日十城，以後歐洲無寧日矣。

圖為特朗普在2025年8月17日發文，表示俄烏戰爭在有關俄羅斯方面取得重大進展。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

歐洲根本不會關心烏克蘭的命運。烏克蘭人死多少，這個國家會怎樣，歐洲人是不會在意的。他們在意的是在烏克蘭之後，一直念念不忘蘇聯勢力範圍的俄國又會把熊口轉向哪個國家？在意的是自己會不會成為下個烏克蘭。

歐洲不是不了解中國崛起對工業革命以來西方主導的世界格局的衝擊。在歐洲媒體與政治人物看來，中國崛起不僅是個不同於西方基督教文明的東方儒教文明體崛起，還有資本主義和共產主義這兩種意識形態與制度角逐的意義，而且還有現實經濟利益層面的競爭。事實上中歐這些年的溝通並不順暢，甚至還互相進行制裁。只是對於中國崛起，歐洲的感覺目前還多停留在經濟層面，制度性摩擦只偶有發生。歐洲沒有維護霸權的考慮，因為他們的霸權在二戰後就已經丟失，所以體會不到美國急於戰略轉移的焦慮。

對歐洲而言，俄羅斯才是近在眼前的敵人，最危險的敵人。始終都是，幾百年都是如此。歐洲人最希望一戰擊垮俄羅斯，從此消除這個敵人。

歐洲人抓住美國不放，是因為單靠歐洲已經對付不了俄國，不僅在戰場上對付不了，在談判桌上也對付不了。歐洲必須通過留住美國、捆綁美國的方式來維護自身最關切的安全利益，必須藉助美國施壓俄羅斯，遏制俄羅斯的擴張能力和野心。

但對特朗普，在俄羅斯已非美國首要威脅的情況下，讓美國在歐洲花錢，投入資源保護歐洲，和俄羅斯在曠日持久的戰場上和談判桌上互相消耗戰略資源，對維護美國霸權有什麼好處？

因此，這次「華盛頓朝會」，很難「溝通」出讓烏克蘭和歐洲滿意的實質內容。不過，即便不滿意，烏克蘭和歐洲也不敢說。有很大概率，烏克蘭和歐洲會被特朗普訓斥一頓，被駁回大部分訴求，還得上表謝恩，山呼萬歲。