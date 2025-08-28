特朗普50％關稅對付印度　中國漁人得利？｜Jack Talk・去片

8月27日美國東岸時間凌晨零時零一分，特朗普（Donald Trump）三週前宣布用來制裁印度購買俄羅斯石油的25％「次級關稅」（secondary tariffs）正式生效，將美國本年以來對印度實施的關稅提高到50％，遠高於中國的30％。人們不禁要問，到底特朗普的關稅貿主要打擊對象還是不是中國。

雖然美方堅稱美印矛盾終能解決，但莫迪（Narendra Modi）如今據報已多次拒接特朗普電話，8月31日更將前往天津出席上合峰會，跟中國國家主席習近平見面，普京（Vladimir Putin）亦將同場。這是莫迪7年以來首次訪華。

配合起近來中印決定恢復兩國直航航班、成立專家小組處理邊境劃界問題等發展來看，2月訪美時還把特朗普「緊抱在懷」的莫迪，如今擺明是要「疏美親中」。

到底特朗普為什麼要用全球最高的關稅來對付印度？為何要單獨把印度拿出來懲罰，而不理會進口俄油比印度還多的中國？本來被認為是最容易同美國達成貿易協議的印度何以突然變成被打得最痛的一個？

台面上的理由，似乎是印度不願開放乳製品市場的貿易矛盾，以及印度買俄油「資助俄羅斯戰爭機器」的問題。但事實是如此嗎？

特朗普和莫迪最公開的分歧，就是美國有沒有叫停5月的印巴戰爭。莫迪堅持說沒有，特朗普則不斷說有，還把這項「功績」作為其爭奪諾貝爾和平獎的門券之一。巴基斯坦也非常知情識趣的給了特朗普和平獎提名。如今，跟美國有協議的竟然是巴基斯坦，而巴基斯坦的關稅稅率只為19％，遠低於印度。

21世紀以來，「聯印制華」是美國兩黨共識，特朗普第一任期也一以貫之地推進這個政策方向。為何此刻特朗普會把四分之一個世紀累積而來的美印互信付諸東流？

在美印交惡之際，隔岸觀火的中國能收漁人之利嗎？