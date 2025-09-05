金正恩訪華結束乘專列返朝鮮 對中方真心表感謝
撰文：莊勁菲
出版：更新：
朝中社9月5日報道，朝鮮領導人金正恩周三出席中國抗戰勝利80周年閱兵儀式，並分別與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）、中國國家主席習近平舉行雙邊會晤後，已於周四晚上搭乘專列離開北京回朝鮮。金正恩此行訪華，分別創下在中國和在北京停留的最久紀錄。
據報道，中國中共中央書記處書記蔡奇、中國外交部長王毅，北京市長殷勇和中國駐朝鮮大使王亞軍等官員當晚到站為金正恩送行。金正恩也與他們道別。
朝中社還表示，金正恩對中方的真心實意表示感謝，並祝願中華人民共和國實現無窮繁榮、增進人民福祉。金正恩今次訪華進一步鞏固兩黨兩國政治互信，加強戰略協作，有力彰顯兩國友好關係永垂不朽、牢不可破。
國家主席習近平周四晚於北京人民大會堂與金正恩會談，這是相隔6年後，兩國領導人再度會談。據中方發布的消息，雙方強調不論國際形勢如何變化，中朝友好關係不變。習近平強調，兩國要在國際和地區事務中加強戰略協作，維護共同利益。
金正恩晤習近平 稱將持續支持中國維護領土完整和發展利益中國閱兵｜韓國議長禹元植講述訪華之旅 透露與金正恩對話內容怕金正恩DNA外泄？ 朝鮮人員仔細擦拭桌椅、收走水杯｜有片金正恩普京會談 傳俄朝工作人員就冷氣溫度問題爭持 爭奪遙控器