葡萄牙纜車出軌釀至少16死　葡媒：或牽引電纜斷裂導致

葡萄牙首都里斯本（Lisbon）著名的格洛麗亞登山纜車（Glória Funicular）9月3日出軌，令至少16人死亡、22人受傷。其中包括纜車運營商Carris的1名員工。該纜車已有140年歷史。葡媒指出，事故原因可能是牽引電纜斷裂。營運纜車的運輸公司Carris則表示，或許別有起因。政府部門強調，事故原因仍需進一步調查。



格洛麗亞纜車是里斯本4條纜車線路之一，它於1885年開通，並於1915年實現電氣化。纜車線路建設在非常陡峭的「格洛麗亞坡道」（Calçada da Glória）上，全長275米。

2025年9月4日，葡萄牙里斯本，熱門旅遊景點格洛麗亞纜車（Glória Funicular）脫軌墜毀，事故現場一景。（Reuters）

由兩個車廂、一條牽引電纜組成。當一節車廂下坡時，它的重量會抬起另一節車廂，使它們能夠同時上升和下降，從而減少能量需求。

英國廣播公司（BBC）報道，死者之一是Carris的員工André Jorge Gonçalves Marques。該公司表示：「他在為Carris工作的15年裏，出色地履行自己的職責。」

葡萄牙《觀察家報》（Observador）報道，可能是牽引電纜斷裂導致了事故，但Carris負責人Pedro Bogas表示，一切纜車維護協議都得到了嚴格遵守。消息人士也表示，電纜斷裂可能不是事故原因。

2025年9月4日，葡萄牙里斯本，熱門旅遊景點格洛麗亞纜車（Glória Funicular）脫軌事故發生後，運營商Carris董事會主席Pedro Bogas在新聞發布會上發表講話。（Reuters）

美媒引述Carris網站上的時刻表顯示，工作日每天最多營運87趟。營運時間為上午7時至晚上12時，每趟持續約3分鐘。來回2趟搭乘費用為4.2歐羅（約38港元）。

目前尚不清楚事發時有多少人在車廂內。格洛麗亞纜車可搭載約40名乘客，深受遊客歡迎，對里斯本居民來說也是重要出行方式。