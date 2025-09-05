葡萄牙纜車出軌增至16死22傷　死者包括韓國及瑞士人

葡萄牙首都里斯本（Lisbon）的纜車出軌事故，增至最少16人死亡、22人受傷。總檢察長辦公室表示，當局正確認死者身份，至少已確認5名葡萄牙人、2名韓國人和一名瑞士人，但未透露更多資訊。葡萄牙司法警察局長Luis Neves表示，死者中「很大程度確定」另有兩名加拿大人、一名美國人、一名烏克蘭人和一名德國人，但尚待官方確認。當局表示，仍在調查出事原因。營運公司發聲明稱，事發當日早上進行了檢查，沒有發現任何故障。



意外發生於3日傍晚，載著乘客上下山坡的纜車因纜索斷裂，造成車廂脫離軌道，撞上僅幾米之遙的一座建築物，車廂嚴重損毁。葡萄牙宣布全國哀悼4日，教宗向死難者及家屬致以慰問。

據指出，事故造成15人當場死亡，另有1人在當晚於醫院不治。里斯本市緊急服務主管Margarida Martins表示，傷者包括多名外國人，已知有2名德國人、2名西班牙人、1名韓國人、1名佛得角人、1名加拿大人、1名意大利人、1名法國人、1名瑞士人和1名摩洛哥人。

營運公司：當日早上檢查未見異常

有目擊者向SIC電視台（Sociedade Independente de Comunicação）稱，出事纜車「猛烈地撞上了一棟建築，像個紙箱一樣散架了。它撞擊的衝擊力巨大，而且沒有任何煞車」。

里斯本公共交通工會Fectrans的主席Manuel Leal表示，工人曾抱怨牽引車廂的纜索張力有問題，導致煞車困難，但現在判斷這是否是事故原因還為時過早。營運公司Carris在聲明中表示，纜車執行了所有維護方案，包括每月、每週的維護和每日檢查，事發當日早上進行了檢查，沒有發現任何故障。

葡萄牙總理蒙特內格羅（Luis Montenegro）在電視講話中形容為重大悲劇，期待對事故原因的調查能夠迅速完成。他又稱，葡萄牙國家航空公司（TAP）已主動提出為罹難者家屬提供運輸，並將傷者和死者送回祖國。