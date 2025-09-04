10年前九三閱兵在天安門敬了一個軍禮的他　人生比微短劇還要傳奇

還記得他嗎？10年前的9月3日，他身着八路軍軍裝經過天安門時，堅定而鄭重地敬了一個軍禮，讓無數網友熱淚盈眶。這位抗戰老兵叫余新元，他的傳奇人生讓許多網友直呼「短劇都不敢這麼拍」。



今天，我們講述這位老兵的傳奇人生。看完之後，你或許能明白我們為什麼要紀念80年前那場偉大勝利。

余新元講述自身經歷。（人民日報）

時間倒回90年前，1935年，是余新元第一次見到紅軍。余新元出生在甘肅靜寧縣一個貧苦人家。9歲時，家裏遭了土匪，母親不堪受辱跳井而亡。後來，他的兩個妹妹也活活餓死。當時，余新元只能靠給地主扛活、放羊為生。

那一年，在家鄉的小戲台經常有紅軍宣傳抗日道理。余新元並不是都能聽明白，但有一句話他聽懂了：

紅軍是窮人的隊伍。

幾個月後，13歲的余新元趕着地主家的200只羊，投奔了紅軍，成為了一名「紅小鬼」。

1939年，余新元參加了抗日戰爭史上著名的黃土嶺戰鬥。這一戰，日本中將阿部規秀被擊斃在了黃土嶺。這也是抗日戰爭中在戰場上被八路軍擊斃的侵華日軍最高級別將領。戰鬥中，余新元的左腿受傷，「被炸成了馬蜂窩」。醫療點的醫生決定給他截肢，這時，來了一位外國醫生，他通過翻譯詢問：「你多大了？」余新元回答：「16歲多，快17了。」外國醫生摸着他的頭說：

太年輕了，少了一條腿將來可怎麼辦啊！手術我來做，儘量保住他的腿！

當時，前線缺少麻醉藥，余新元咬牙硬撐，疼得渾身是汗。外國醫生鼓勵他說：「你很堅強！堅持住！」手術很成功，余新元的腿保住了。後來，他才知道，給他做手術的外國醫生叫做白求恩。那次巡診中，白求恩在搶救其他傷員時不慎感染，患上敗血病。為余新元做完手術的第5天，白求恩以身殉職。

1941年，日軍集中5000餘兵力，對晉察冀邊區狼牙山地區瘋狂掃蕩。時任八路軍晉察冀軍區某連副排長的余新元，奉命帶4名戰士阻擊敵人，為團主力和群眾轉移爭取時間。 5個人、15發子彈、47枚手榴彈。這仗怎麼打？余新元組織大家利用有利地形展開阻擊，手榴彈、「石頭炮彈」全面開花，連續打退敵人19次進攻。當敵人發起第20次進攻時，他們已精疲力竭。

戰友張連第腦袋被打掉了半個，袁根成胳膊斷了，馮正祥負重傷。

戰士張祥，只有17歲，他的父母都是被日軍殺害的。戰鬥中，他的兩條腿被炸掉，彌留之際，張祥給余新元留下三句話：

第一句話：

「副排長，我能不能成為中國共產黨的黨員？」

「我現在就介紹你入黨！」



戰場上，余新元介紹張祥入黨。張祥年輕的臉上浮起一絲笑意，努力地舉了舉右手。

第二句話：

「每年的清明節，能不能到我父母的墳前替我張祥添把土？」

「我們能回去的話，就照你說的辦！」



第三句話：

「你告訴我的姑姑，不要哭。我是為了打倒日本帝國主義，我死是光榮的。」



說完，張祥趴在自己的陣地上壯烈地犧牲了。

面對野獸般狂掃的日軍，孤軍奮戰的余新元衝上前去，

老子和你們拼了！

他打完最後一發子彈，剛要低頭搬石頭的一剎那，被敵人的子彈打穿胸部，滾落山崖……後來，同在一個連擔負掩護任務的馬寶玉、葛振林、宋學義、胡德林、胡福才，5人主動將敵人引上了狼牙山棋盤陀峰頂絕路。在彈盡糧絕的情況下，5位戰士毅然跳下懸崖。

他們是余新元的戰友，也是我們課本上學過的「狼牙山五壯士」。

後來，余新元在當地村民王義珍老媽媽的精心照顧下，才撿回一條命。此次戰鬥，余新元和戰友們打死打傷日軍120多人。張祥被追認為中共黨員，余新元被授予「抗日戰鬥模範」。

幾十年後，再回憶起那場戰鬥，余新元說：

我們武器跟他們比差太多了，但中國人打的是意志，打的是愛國，打的是英勇頑強。

抗日戰爭時期，余新元參加了黃土嶺戰鬥、平型關作戰、百團大戰、狼牙山反掃蕩戰鬥等大小戰鬥500餘次，7次身負重傷，榮立2次大功、1次中功、2次小功。後來，在遼瀋戰役中，余新元失去了半個腳掌。之後被分配到遼寧省遼陽市兵役局工作。另一段傳奇故事就從這裏開始了。

1959年11月8日，一個操着湖南口音的「小個子」青年，來到時任遼陽市兵役局副政委余新元的辦公室，傾訴自己因為沒通過體檢不能如願參軍入伍的沮喪心情。余新元耐心地給青年解釋了參軍的程序和條件，沒想到，連續好幾天，這個青年都來余新元辦公室「報到」。看小夥子沒有地方住，余新元只能帶着他回到自己家。這一住，就是58天。

一天，余新元的愛人包了包子，一家人邊吃邊嘮家常，余新元問青年：

你家在哪兒？父母是做什麼的？

青年把包子放下，流下了眼淚：

余叔，我家裏就剩我一個人了。

青年的苦難經歷，深深打動了有同樣悲慘童年的余新元。

余叔，當兵是我的願望。我是解放軍解放的，共產黨培養的。請批准我拿起槍桿子，保衛來之不易的幸福生活。 青年

朝夕相處中，青年的生活、學習、言行，余新元都看在了眼裏。他多次向組織匯報，介紹青年的實際情況。在堅持不懈的努力下，這名青年終於被同意入伍。有人問：「出了差錯誰擔責？」余新元說：「我以22年的黨齡作擔保，出了事我負全責。」

1960年1月8日，余新元和愛人拎着20個紅皮雞蛋趕往車站，送20歲的青年入伍。這位青年的名字，後來在中國家喻戶曉，他的名字，叫做雷鋒。

後來的幾十年間，余新元一直講雷鋒的故事，宣傳雷鋒精神。值得一提的是，1977年，余新元又把一個年輕人送上了去部隊的列車，並囑咐他要向雷鋒學習。這個年輕人叫郭明義，後來，他被授予「當代雷鋒」稱號。

2015年，得知自己受邀參加抗戰勝利70周年閲兵時，余新元激動得幾個晚上都睡不着覺。2015年9月3日，經過天安門時，余新元堅定有力地敬了一個軍禮。他說：

我是代表抗日戰爭中，犧牲的先烈過天安門的，不是代表我自己。我自己僅僅完成了黨和人民交給我的責任和任務。

2022年12月28日，余新元逝世，享年99歲。2022年7月，曾有人問余新元：「您說當年我們是靠什麼贏得抗日戰爭勝利的？」余老拿起筆，顫顫巍巍地寫下：「靠黨的領導，靠中國人民勝利的。」

有人說，余新元的人生實在太過傳奇。這些英雄人物的故事，甚至都不在同一本語文課本上，卻都在余新元的人生中「串聯」起來。這一刻，我們才明白，原來「傳奇」的背後，是「傳承」。那個在戲台下聽講後，決定參軍的放羊娃，幾十年後將雷鋒送入了部隊。那個被白求恩救治的小戰士，在狼牙山與敵人浴血奮戰。這些看似巧合的聯繫，是薪火相傳，是生生不息。偉大的抗戰精神，就是這樣一代代傳承下去，流淌在我們每個人的血液之中。

致敬英雄，銘記歷史。

