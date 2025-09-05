普京訪遠東地區　宣布將開發跨北極走廊　連接聖彼得堡和海參崴

結束4日訪華行程的俄羅斯總統普京（Valdimir Putin），9月5日回國轉抵訪問遠東地區訪問。普京在俄羅斯海參崴市（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）舉行的第十屆東方經濟論壇全體會議上表示，加速遠東地區發展是國家優先事項。其亦宣布俄羅斯將開發跨北極走廊，連接聖彼得堡和海參崴，以促進經濟發展並提供新的商業機遇。



據俄羅斯衛星通訊社等媒體報道，第十屆東方經濟論壇於9月3日至6日在俄羅斯海參崴市的遠東聯邦大學校園內舉行。本屆論壇主題為「遠東——為和平與繁榮而合作」，有來自70多個國家和地區的代表出席論壇，論壇亦增設與中國、印度、泰國、緬甸及東盟的商業對話環節。

2025年9月5日，俄羅斯總統普京（Valdimir Putin）出席在俄羅斯海參崴市（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）舉行的第十屆東方經濟論壇全體會議。（Reuters）

普京在致辭中稱，發展遠東和西伯利亞是俄羅斯本世紀的優先任務，需持續提升遠東在俄羅斯經濟及國際關係體系中的作用。他強調，各國對北極走廊的興趣日益濃厚。俄羅斯國內外企業對跨北極走廊的關注度正在持續提升。

2025年9月5日，俄羅斯總統普京（Valdimir Putin）在俄羅斯海參崴市（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）舉行的第十屆東方經濟論壇全體會議上發表演說。（Reuters）

普京在論壇上表示，要最大限度地發揮遠東地區的競爭優勢和潛力。普京指，過去十年，遠東地區的電力消耗增加28%，是俄羅斯全國平均增長率14%的兩倍。 「這是一個全面、積極的指標，反映了該地區的真正進步，」普京補充說。