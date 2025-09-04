普京稱願在莫斯科會晤澤連斯基　烏克蘭外長批：提議令人無法接受

烏克蘭外長瑟比加（Andrii Sybiha）9月3日批評，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）聲稱願在莫斯科與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤，是令人無法接受的提議。



路透社報道，普京周三在北京接受記者訪問時表示，如果澤連斯基訪問莫斯科，他準備與後者舉行會談，但任何此類首腦級會談都必須做好充分準備，且是有取得實際成果的可能。

2025年9月3日，中國北京，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在天津出席上合組織峰會以及在北京出席抗戰勝利80周年活動後總結訪華成果。（Reuters）

對此，瑟比加同日在社交媒體X作出回應指，目前奧地利、梵蒂岡、瑞士、土耳其和三個海灣國家都有意主辦俄烏領導人會晤，而這些皆是嚴肅的提議。

他表示，澤連斯基隨時準備出席上述國家主辦的會晤，但普京卻繼續故意提出一些不可接受的提議，以此來戲弄所有人。

2025年4月3日，烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）在比利時布魯塞爾北約總部與北約秘書長呂特（Mark Rutte，不在圖中）舉行記者會並發表講話。（Reuters）

瑟比加重申，各國只有加強向俄羅斯施壓，才能迫使後者認真看待達成俄烏和平的進程。