遭記者質疑對普京「口硬手軟」　特朗普動怒：你應去找新工作

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月3日接受記者提問時，遭一名波蘭媒體記者質疑他多次對在俄烏戰爭問題上，多次對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）表達不滿，卻沒採取任何實質的懲罰行動。對此，特朗普即時以美國要求印度不再買俄石油、加徵50%二級關稅為例作反駁，更叫該記者應「轉工」。



美國《紐約郵報》3日報道，特朗普當日在白宮橢圓形辦公室接待來訪的波蘭總統夫羅茨基（Karol Nawrocki）期間，一名記者向前者問道：「你多次強調對普京的沮喪和失望，但自你上任以來都沒有任何行動⋯⋯」

記者話口未完，特朗普就打斷對方講話，質疑他怎麼會有「特朗普在俄烏問題上不作為」的想法。

特朗普反問：「你會說（美國）對中國以外最大購買（俄羅斯石油）國、購買量幾乎相當的印度實施二級制裁，叫做沒有行動？這讓俄羅斯損失數千億美元，而你說這是不作為？」

2025年9月3日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮接待來訪的波蘭總統夫羅茨基（Karol Nawrocki）。（Reuters）

特朗普其後對該記者說：「當你說（我）不作為的時候，我覺得你應該去找份新工作。」

他重申，自己兩週前曾揚言如果印度繼續買俄羅斯石油，將面臨嚴重後果，而最終美國真的有為此而向印方加徵額外25%的關稅，所以「不可為」的指控並不成立。