普京：西方若部署軍隊入烏克蘭　將成莫斯科打擊目標

俄羅斯總統普京（Valdimir Putin）說，俄羅斯對與美國在阿拉斯加州開展合作持開發態度，但兩國恢復經濟往來，需要華盛頓做出一個政治決定。



路透社報道，普京星期五（9月5日）在俄羅斯遠東城市海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）舉行的一場經濟論壇上說，美國的阿拉斯加州擁有巨大的資源潛力，而俄羅斯擁有油氣開發技術，他說，俄羅斯願意與美國進行合作。

2025年9月5日，俄羅斯總統普京（Valdimir Putin）出席在俄羅斯海參崴市（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）舉行的第十屆東方經濟論壇全體會議。（Reuters）

另一方面，普京警告，任何部署到烏克蘭的西方軍隊都將是莫斯科的合法打擊目標。

俄羅斯長期以來辯稱，它向烏克蘭開戰的原因之一，是為了阻止北約讓烏克蘭加入這個軍事聯盟，並在烏克蘭境內駐軍。

普京說：「如果外國軍隊出現在烏克蘭，尤其是在目前俄烏軍事行動期間，我們認為這些軍隊將是我們的合法打擊目標。」

他說：「還有，如果俄烏能夠實現和平、達成實現長期和平的決定，我想不通他們要在烏克蘭領土上駐軍的意義何在。」

在普京發表這番言論的前一天，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在巴黎主持「自願聯盟」峰會後召開記者會說，已有26個國家承諾向烏克蘭提供戰後安全保障，包括一支由陸海空組成的國際部隊。

2025年9月4日，比利時首相德韋弗、歐盟委員會主席馮德萊恩、波蘭總理圖斯克、芬蘭總統斯塔布、烏克蘭總統澤連斯基和法國總統馬克龍在巴黎愛麗舍宮舉行的「意願聯盟」峰會。（Reuters）

馬克龍說，26國承諾，一旦烏克蘭與俄羅斯達成停火或和平協議，26國將在烏克蘭部署軍隊，他強調：「這支部隊無意對俄羅斯發動戰爭。」

