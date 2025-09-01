美媒：特朗普政府暫停向持巴勒斯坦護照持有者發簽證
撰文：莊勁菲
出版：更新：
美媒8月31日引述美國官員稱，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已全面暫停向巴勒斯坦護照持有者發放幾乎所有類型的簽證。據報美國國務院證實了該命令。
繼美國國務院8月29日宣布，將拒絕並吊銷巴勒斯坦解放組織和巴勒斯坦自治政府成員的簽證，以阻止他們參加9月聯合國大會後，華府再對巴勒斯坦實施簽證限制。
《紐約時報》引述美國官員透露，最新措施將阻止巴勒斯坦人前往美國接受醫療服務、上大學和商務旅行。新限制針對只持巴勒斯坦護照者，但不適用於具有雙重國籍並持其他國家護照的巴人，和已經取得簽證的巴人。
四名美國官員表示，國務院總部於8月18日向所有駐美大使館和領事館發送的電報中，載明了一項更為全面的限制措施，將阻止許多來自以色列佔領的約旦河西岸和巴勒斯坦僑民，持各種非移民簽證進入美國。
美國國務院證實新的限制措施，並在聲明中表示，正針對巴勒斯坦人「採取符合美國法律及國家安全的具體措施」。
為拒絕簽證申請，特朗普政府正運用一項通常適用範圍較窄的機制。該機制通常用於要求特定個人提供更多文件或資訊，以便對其案件作出裁決。
馬克龍致函以色列：承認「巴勒斯坦國」源於對加沙人道災難的憤慨聯合國大會前夕 美國吊銷巴勒斯坦官員簽證 歐盟促美重新考慮美國阻巴勒斯坦參加聯合國大會 阿巴斯斥違規 歐洲高官挺巴批美聯合國大會前夕 美國吊銷巴勒斯坦官員簽證 阿巴斯料無緣赴會