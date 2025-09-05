英國王室公布根德公爵夫人凱薩琳逝世　終年92歲　曾至少3次訪港

英國白金漢宮9月5日公布，根德公爵夫人凱薩琳（Katharine, Duchess of Kent）逝世，終年92歲。



根德公爵夫人原名Katharine Worsley，1961年與根德公爵愛德華王子結婚，從此加入英國王室。她有3名子女、10名孫子女。

根德公爵愛德華王子現年89歲，是已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的堂弟。

根德公爵夫人到訪香港大口環根德公爵夫人兒童醫院時的照片（醫院管理局網站）

香港設有大口環根德公爵夫人兒童醫院，根據醫管局網站，根德公爵夫人凱薩琳曾於1970年、1982年、1991年到訪。

網站指，1970年2月根德公爵夫人首次到訪時，醫院名為Sandy Bay Children’s Orthopaedic Hospital and Convalescent Home，公爵夫人之後同意醫院以她的名字命名。

王室在社交網站帖文指，懷著沉痛心情宣布根德公爵夫人殿下逝世，指她前一晚在肯辛頓宮安詳離世，家人陪伴左右。

帖文指「國王、王后及全體王室成員與根德公爵、他的子孫後代一同哀悼，並深情緬懷公爵夫人畢生對她所參與的所有機構的奉獻、她對音樂的熱愛以及她對年輕人的同理心。」