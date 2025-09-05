從俄烏戰爭到上合峰會：為何中亞國家離不開俄羅斯？

從2001年上海合作組織（簡稱上合）成立起，中亞國家就是組織核心，也是中俄的隱形博弈場：隨著中國在中亞的經濟影響力上升，俄羅斯的不安同步增長，而這也毫無疑問影響了上合組織的早期運作。

當然從後續發展來看，伴隨2014年克里米亞危機爆發、頓巴斯8年內戰悶燒、2022年俄烏戰爭全面炸裂，持續失去西方的俄羅斯已不能再失去東方，再加上北京顯然無意在中亞建立軍事基地，莫斯科當然也就不再干擾上合運作，甚至與中國開始了各式協調，促成上合的不斷擴員、新增對話夥伴，中俄共治的局面也因此成形。

有趣的是，作為上合核心的中亞國家，經歷蘇聯解體後的政治更迭、顏色革命，不只在近年展現了外交「多元化」的傾向，更在2022年俄烏戰爭爆發後掀起一波「去俄羅斯」浪潮。但從後續發展來看，不論展演形式如何，各國的「去俄」工程皆收效不顯。

聚焦8月31日到9月1日的上合峰會，中亞國家顯然還是俄羅斯的戰略「大後方」，俄羅斯也依舊是中亞各國的「老大哥」。而無效的反覆推拉背後，是中亞在蘇聯解體後的前路探索，以及俄羅斯的深厚經營與多年積累。

2025年8月26日，中國天津，圖為一個寫有「2025相約上合綻放津彩」的霓虹燈，隨著上海合作組織天津峰會日益臨近，天津街頭巷尾的「上合元素」悄然增多，迎接盛會的氛圍日益濃厚。（新華社）

中亞國家在想什麼

首先觀察中亞的「去俄羅斯」脈動，基本上是歷史回聲的不斷共鳴。

這股脈動最早始於1990年代的蘇聯解體，俄羅斯開始對於西方「一面倒」，中亞各國也在鞏固主權獨立、維護領土完整的背景下，逐步減少對俄羅的政治、經濟、文化、安全依賴。而其結果，就是莫斯科對中亞的影響力下降，例如烏茲別克就明顯在美俄間擺盪，來極大化自己的國家利益。

但2012年普京（Vladimir Putin）再任俄羅斯總統後，隨著莫斯科意圖重拾在中亞影響力、以及2014年的克里米亞危機爆發，中亞各國又逐漸被俄羅斯的「選邊」力道網羅，即便是相對親美的烏茲別克，也在2012年提出外交「三不」原則：不加入軍政聯盟、不向海外派兵、不接受他國在烏茲別克境內駐軍，表面上看似阻絕俄羅斯，其實也是為美國的影響力滲透畫紅線。

但2022年的俄烏戰爭爆發，明顯讓中亞再起風雲。各國雖未明顯選邊站隊，卻在政治、經濟、外交和安全領域進行了一系列調整，有意與俄羅斯保持一定距離，民間也同樣響應，這就與過去的「去俄羅斯」脈動有所不同。

2025年9月1日，中國天津梅江會展中心，上海合作組織峰會，中國國家主席習近平、白俄羅斯總統盧卡申科、巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、塔吉克總統拉赫蒙、俄羅斯總統普京、哈薩克總統托卡耶夫、印度總理莫迪、吉爾吉斯總統扎帕羅夫和伊朗總統佩澤希齊揚合影。（Reuters）

首先是參與範圍的擴大。過去中亞各國的「去俄羅斯」展現由上而下的力道，主要由政府帶頭推動；2022年戰爭爆發後，卻是政府與民間共同推進：中亞五國先後爆發反俄示威，不少民眾稱普京是「恐怖分子」，而這樣的聲浪明顯得到政府默許；哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克更允許民間團體為烏克蘭捐助人道主義物資。

接著是力道的深化。過去中亞各國的「去俄羅斯」浪潮，最明顯的就是文化領域，包括限制俄語使用、拆除標誌性建築，降低俄羅斯文化在中亞的存在感，以及重新解讀1916年民族大起義、1933年大飢荒等歷史事件，以此抨擊沙俄殖民與蘇聯高壓統治，來鞏固自己的建國歷史敘事。

而2022年戰爭爆發後，中亞的「去俄羅斯」力道明顯展現在政治場域，例如塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）就直接在「中亞-俄羅斯」峰會上開炮，要普京不能再視塔吉克為原蘇聯加盟共和國。此外哈薩克也進行修憲，逐步調整受俄羅斯影響的「超級總統制」，許多國家更紛紛表態不支持俄羅斯對烏克蘭動武，哈薩克、烏茲別克則明確表示，不會承認盧甘斯克、頓涅茨克的「獨立」地位。

經濟場域的多元化就更明顯。為擺脫對俄羅斯的「依附性增長」模式，避免美歐對俄制裁影響本國經濟發展，哈薩克提出優先發展「跨裏海運輸走廊」、推動石油出口多元化、退出1995年簽署的獨聯體跨國貨幣委員會的協議；吉爾吉斯、烏茲別克與中國正式簽署中吉烏鐵路協議，也傳出了動工消息。

這些力道在在顯示，中亞各國的「去俄羅斯」浪潮，正從原本鞏固國家政權、增強民族認同的層面，上升到戰略層次，各國無不想在俄羅斯以外的東西方尋求新夥伴，而這也為美國、歐盟、土耳其、乃至中國提供了新機會。

2025年6月17日，中國國家主席習近平在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）出席第二屆中國-中亞峰會，並與中亞五國元首集體合影。（新華社）

俄羅斯「老本」深厚

但即便如此，中亞五國還是無法擺脫俄羅斯的網羅。關鍵在於，即便戰爭衝擊莫斯科影響力，俄羅斯在中亞還是擁有龐大戰略「老本」。

首先是經濟領域。以哈薩克為例，俄羅斯是哈薩克的主要貿易夥伴、三大主要投資者之一。戰爭爆發後，即便哈薩克政府有意疏遠俄羅斯，哈薩克投資者卻反其道而行，加上制裁催生的「洗產地」現實需要，哈薩克也因此首度成為俄羅斯的五大貿易夥伴之一。截至2024年11月，約有2.4萬家俄羅斯公司在哈薩克經營，幾乎佔外資企業總數的一半。

烏茲別克也是類似境況。在能源這一重要場域，俄羅斯已在2024年5月與烏茲別克簽署合同，將在烏國建造第一座核電站。截至2025年4月，在烏茲別克登記的俄羅斯企業高達3,000餘家，佔外資企業的22%，俄羅斯對烏茲別克投資更是超過130億美元，烏國也在2025年4月加入歐亞開發銀行，且每年約有110萬烏茲別克公民在俄羅斯務工。

接著是軍事領域。即便俄烏戰爭爆發，俄羅斯還是持續利用集體安全條約組織維繫中亞影響力，因為哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克都是成員國。此外，俄羅斯也是唯一在中亞擁有軍事存在的大國，包括哈薩克境內的拜科努爾航太發射場、吉爾吉斯境內的坎特空軍基地、塔吉克境內的第201軍事基地等。而俄羅斯也與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克建有地區聯合防空體系，更大量培訓中亞國家的高級將領與軍人。

2024年11月28日，普京在哈薩克阿斯塔納（Astana）出席集會組織峰會。（Getty）

人文領域也是類似模式。截至2024年11月，有超過6萬名哈薩克留學生在俄羅斯大學學習，哈國境內也有7間俄羅斯大學分校，哈薩克學校更有三分之一學生使用俄語接受教育；截至2025年4月，在俄羅斯學習的烏茲別克留學生達5.6萬，烏茲別克共有14間俄羅斯大學的分校，在獨聯體國家中數量最多，俄語更是烏茲別克境內各民族的共同語言。

而正因有經濟、安全、人文領域的牽制，即便中亞各國政府、民間都在戰後出現「去俄羅斯」傾向，甚至企圖引入域外大國、稀釋莫斯科影響力，俄羅斯的存在感還是無法徹底抹去。

2022年10月14日，首屆「中亞五國+俄羅斯」峰會在哈薩克首都阿斯坦納召開，第二屆峰會則將於2025年10月登場；截至2025年4月，「中亞五國+俄羅斯」已舉行8次外長會議。普京本人更是頻頻訪問中亞，例如哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）就在2025年1月表示：哈薩克已成為普京訪問次數最多的國家，高達33次。到了2025年4月，俄羅斯更是神來一筆：將塔利班移出恐怖組織名單，顯然是有意布局阿富汗，以此強化對中亞的安全控制。

整體來說，俄羅斯與中亞的相互推拉，可以說是蘇聯解體至今的漫長遊戲，俄烏戰爭後更是開起一波新循環。確實，隨著中亞國家的政治迭代、經濟與外交多元化，俄羅斯的影響力流失無法阻擋，但有鑑於從沙俄、蘇聯時期積累的戰略資本，這一過程注定相當漫長。因此，即便經歷各種拉扯、不愉快，中亞各國還是要在2025年的上合與俄羅斯「相見歡」，可見未來內也必然如此。