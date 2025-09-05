澤連斯基與特朗普討論追加對俄制裁　商最大限度保護烏克蘭領空

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）星期四（9月4日）在法國巴黎參加「志願聯盟」網上會議後，與美國總統特朗普（Donald Trump）通電話，重點討論對俄羅斯追加強力制裁和保護烏克蘭領空方案等事宜，一些歐洲領導人加入通話。



新華社報導，澤連斯基在社交媒體發文說，他與特朗普首先討論如何推動俄烏局勢邁向「真正的和平」，涉及不同選項，「最重要的是對俄施壓，利用強有力的措施尤其是經濟措施來迫使戰爭結束」。

澤連斯基和特朗普還討論如何最大限度保護烏領空。澤連斯基說，必須防止俄軍導彈和無人機造成烏克蘭人死亡。就此，烏克蘭提出一項保護烏領空的方案並請美方予以考慮。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在「志願聯盟」網上會議結束後發表聲明說，「志願聯盟」中，26個國家承諾在俄烏停火或和平協議框架下，在烏克蘭部署陸軍、空軍或海軍部隊，為烏克蘭提供安全保障。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

