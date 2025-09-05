歐洲「意願聯盟」通話　特朗普：不准買俄石油，必須施壓中國

當地時間9月4日，路透社援引一名白宮官員的消息報道稱，美國總統特朗普（Donald Trump）當天告訴歐洲領導人，歐洲必須停止購買俄羅斯石油，因為這些交易正在幫助俄羅斯繼續俄烏衝突提供資金。報道稱，在結束這場衝突的外交進程緩慢之際，特朗普的語氣顯得咄咄逼人。



特朗普當天參加了由法國總統馬克龍主導的「意願聯盟」（Coalition of the Willing）電話會議，所謂「意願聯盟」，是指已表態將在俄烏衝突結束後向烏克蘭提供軍隊和其他支持的國家，這些國家也正在就達成和平協議後對烏克蘭提供的安全保障進行討論。

2025年9月4日，在法國巴黎愛麗舍宮舉行的「意願聯盟」（Coalition of the Willing）峰會後，烏克蘭總統澤連斯基與法國總統馬克龍一同出席記者會。（Reuters）

「馬克龍總統和歐洲領導人邀請特朗普總統加入他們的『意願聯盟』會議。特朗普總統強調，歐洲必須停止購買資助這場衝突的俄羅斯石油，因為俄羅斯一年內從歐盟獲得了11億歐元的燃料銷售額。」這名白宮官員說。

這名官員還透露，特朗普在通話中竟又扯上中國，進一步威脅宣稱：「歐洲領導人必須對中國施加經濟壓力，因為中國在為俄羅斯的軍事努力提供資金。」

此前，中國外交部發言人早已強調，中方在烏克蘭危機問題上的立場是一貫的、明確的，我們始終認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路。中俄的合作既不針對第三方，也不受第三方因素的影響。

2025年9月4日，美國白宮中東題特使維特科夫與法國總統馬克龍，烏克蘭總統澤連斯基與芬蘭總統斯圖布擁抱,準備展開「意願聯盟」領導人會晤。（Reuters）

據報道，自俄烏衝突爆發以來，歐盟開始尋求切斷與俄羅斯長達數十年的能源關係。歐盟委員會已提議立法，要求在2028年1月1日前逐步停止進口俄羅斯石油和天然氣。

大多數歐洲國家已於2022年停止進口俄羅斯原油，並在2023年停止進口俄羅斯燃料。目前，尚不清楚特朗普所指的是匈牙利和斯洛伐克仍在繼續進口的原油，還是指由俄羅斯原油製成並在印度等第三國精煉的進口燃料。

路透社指出，在今年1月剛剛上任時，特朗普曾誇口自己能夠迅速結束這場俄烏衝突。然而到目前為止，特朗普對自己未能結束衝突感到沮喪。

今年7月，特朗普對俄羅斯發出威脅時，提到了「二級制裁」（secondary sanctions）的概念，揚言懲罰俄羅斯石油買家，對這些國家的進口商品徵收高達100%的關稅。

不過，迄今為止，特朗普還沒有對俄羅斯和中國發動新的制裁，而是對來自印度的進口商品加徵了高額關稅。自俄烏衝突爆發後，印度是俄羅斯能源的主要消費國。

9月3日，美國總統特朗普在華盛頓白宮會見波蘭總統卡羅爾納夫羅茨基。（Reuters）

此前，中國外交部發言人林劍強調，中方在烏克蘭危機問題上的立場一貫明確，我們始終認為，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路。中方堅決反對任何非法單邊制裁和長臂管轄。「關稅戰沒有贏家，脅迫施壓解決不了問題。希望各方能為推動烏克蘭危機政治解決進一步營造氛圍、積累條件，多做有益於勸和促談的事。」他說。

據報道，在這場「意願聯盟」電話會議中，特朗普還繼續敦促歐洲人承擔更多防務責任，並不願意承諾為俄烏衝突提供更多美方支持。白宮官員表示，烏克蘭總統澤連斯基和歐盟委員會主席馮德萊恩也參與了此次通話。

法國2025年9月4日主辦「意願聯盟」會議，歐洲各國首腦及美國特使在愛麗榭宮討論對烏克蘭的支持。（Reuters）

「『意願聯盟』會議討論了對烏克蘭的安全保障問題。特朗普總統質疑這些保障的嚴肅性，同時他們仍在繼續助長俄羅斯的經濟和戰事。總統明確表示，這不是他的戰事，歐洲國家也必須出手相助。」這名白宮官員說道。

據悉，這名白宮官員沒有透露有關安全保障討論的內容細節，特朗普此前曾表示支持烏克蘭，但沒有做出具體承諾。馬克龍當地時間9月4日表示，已有26個國家承諾向烏克蘭提供戰後國際陸海空部隊支援。