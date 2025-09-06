施紀賢因應韋雅蘭辭職改組內閣　林德偉任副首相　顧綺惠任外相

英國媒體9月5日報道，因應副首相韋雅蘭（Angela Rayner）請辭，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）同日宣布改組內閣。外交大臣林德偉（David Lammy）將出任副首相及司法大臣，內政大臣顧綺惠（Yvette Cooper）將接替外交大臣一職。



據路透社報道，英國獨立道德顧問裁定副首相韋雅蘭違反部長行為守則，未有在購房時繳交足夠的印花稅後，施紀賢只能讓韋雅蘭引咎辭職。

報道指，儘管林德偉被任命為副首相，但他也被迫交出外交大臣一職，林德偉同時接替馬曼婷（Shabana Mahmood）出任司法大臣。

2025年9月5日，英國倫敦，工黨國會議員林德偉（David Lammy）抵達唐寧街10號首相府，在副首相韋雅蘭（Angela Rayner）辭職後，林德偉將接任副首相和司法大臣。（Reuters）

56歲的顧綺惠曾在前首相白高敦（Gordon Bordon）麾下任職，是工黨最資深的人物之一，她將出任外交大臣。

2025年9月2日，英國倫敦，英國時任內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）在內閣會議後離開首相府。（Reuters）

44歲的馬曼婷被視為工黨的「可靠人選」，她是一位嚴肅務實的政治家，在執掌司法系統期間敢於採取大膽行動，她將接替顧綺惠出任內政大臣。

2025年9月5日，英國倫敦，副首相韋雅蘭（Angela Rayner）辭職後，英國政府進行改組，將出任內政大臣的馬曼婷 (Shabana Mahmood）步行離開唐寧街10號首相府。（Reuters）

改組後的新內閣主要名單如下：

1. 林德偉任副首相及司法大臣

2. 顧綺惠任外交大臣

3. 馬曼婷任內政大臣

4. 李世勳（Steve Reed）任房屋大臣

5. 靳秉德 （Peter Kyle）任商務大臣

6. 簡麗詩 （Liz Kendall）任科學大臣

7. 雷諾茲（Emma Reynolds）任環境大臣

8. 艾禮遜 （Douglas Alexander）任蘇格蘭事務大臣

9. 韋諾韜 (Jonathan Reynolds）任下議院黨鞭

10. 簡柏邦（Alan Campbell）任下議院領袖

據報道，45歲的韋雅蘭是施紀賢團隊中第八位離任的內閣大臣，也是最高職位的內閣大臣。韋雅蘭在購買第二套房產時少交4萬鎊（約42萬港元）印花稅導致其垮台。

韋雅蘭在辭職信中向施紀賢道歉：「我對沒有尋求額外的稅務建議深感後悔。」

韋雅蘭同時辭去房屋大臣和副黨魁的職務，林德偉極有機會出任副黨魁。