Tesla向馬斯克提近萬億美元薪酬方案　10年後市值需達8.5萬億

美國媒體9月5日報道，電動車品牌特斯拉（Tesla）請求股東投票通過向其行政總裁馬斯克（Elon Musk）提供一項為期10年，總值約9,750億美元（約7.6萬億港元）的薪酬方案。



據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道，這項針對馬斯克的薪酬方案包含12批股票，如果特斯拉能夠在未來十年內達到這些里程碑，馬斯克將獲得這些股票。

為了獲得該計劃中的第一筆獎勵，特斯拉的市值需要幾乎翻一倍，達到2萬億美元（約15.6萬億港元），而10年後的最終目標則是達到8.5萬億美元（約66.28萬億港元）的市值。特斯拉股價5日收市價為350.84美元，市值約為1.132萬億美元（約8.81萬億港元）。

2025年9月5日，電動車品牌特斯拉（Tesla）請求股東投票通過向其行政總裁馬斯克（Elon Musk）提供一項為期10年，總值約9,750億美元（約7.6萬億港元）的薪酬方案。特斯拉股價5日收市價為350.84美元，市值約為1.132萬億美元（約8.81萬億港元）。（CNBC網站）

馬斯克目前已經是全球首富。這筆薪酬方案也將增強馬斯克在特斯拉的投票權。

特斯拉主席Robyn Denholm向CNBC表示，該計劃旨在讓這位行政總裁「保持動力，並專注於為公司做出貢獻」。

Denholm強調：「如果馬斯克表現出色，達到計劃中設定的宏偉目標，那麼他將獲得股權市值每增加5,000億美元，他將獲得1%的股權，此外還要達到營運目標才能實現。」

假如馬斯克能夠獲得全部獎勵，他將使額外獲得超過4.23億股特斯拉股票。他目前持有該公司約13%的股份。

針對2025年的營運里程碑包括：交付2,000萬輛特斯拉汽車、1,000萬個活躍的自動駕駛（Full self-driving，FSD）用戶訂閱、交付100萬台機械人、100萬輛Robotaxis投入商業營運以及符合一系列除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）的基準。

2024年11月13日，美國華盛頓，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）在凱悅酒店與眾議院共和黨人會面時聆聽美國當選總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）的演講。（Reuters）

Denholm證實，如果該薪酬計劃獲得股東批准，將不會對馬斯克投入特斯拉的工作時間及地點有任何限制，也不會就他每周在特斯拉業務上花費的最低小時數有具體要求。